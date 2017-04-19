Начался последний этап продаж билетов на Кубок конфедераций — 2017
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Последний этап продаж билетов на матчи Кубка конфедераций 2017 года по футболу стартовал 19 апреля в 13:00 мск. Об этом сообщает пресс- служб Международной федерации футбола (ФИФА).
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В продажу поступили билеты на все матчи, в том числе билеты для особой категории лиц для болельщиков с ограниченными возможностями и маломобильных групп. В ходе заключительного этапа, который продлится до 2 июля, билеты будут продаваться в порядке живой очереди и в режиме реального времени.
«Рекомендуем болельщикам, которые хотят приобрести билеты, сделать это сразу после открытия продаж, поскольку билеты отдельных категорий на те или иные матчи могут закончиться в любой момент, — говорится в сообщении. — В специальном разделе на сайте болельщики смогут проверить наличие билетов на интересующие их матчи».
Кубок конфедераций 2017 года пройдет с 17 июня по 2 июля в
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