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19 апреля 2017, 12:51 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Старков в третий раз возглавил сборную Латвии

Александр Старков сегодня был утверждён в должности главного тренера сборной Латвии, сообщает сайт Латвийской федерации футбола.

Александр <span class=error>Старков</span> сегодня был утверждён в должности главного тренера сборной Латвии сообщает сайт Латвийской федерации футбола. Увеличить
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Специалист уже возглавлял её дважды и выводил на чемпионат Европы 2004 года.

Ранее латвийский специалист Марьян Пахарь подал в отставку с поста национальной сборной. Такое решение тренер принял после поражения в товарищеском матче с Грузией (0:5).

В отборе на ЧМ-2018 латвийцы потерпели четыре поражения в пяти матчах и с тремя очками занимают предпоследнее место в группе В.

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