Старков в третий раз возглавил сборную Латвии
Александр Старков сегодня был утверждён в должности главного тренера сборной Латвии, сообщает сайт Латвийской федерации футбола.
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Специалист уже возглавлял её дважды и выводил на чемпионат Европы 2004 года.
Ранее латвийский специалист Марьян Пахарь подал в отставку с поста национальной сборной. Такое решение тренер принял после поражения в товарищеском матче с Грузией (0:5).
В отборе на ЧМ-2018 латвийцы потерпели четыре поражения в пяти матчах и с тремя очками занимают предпоследнее место в группе В.
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