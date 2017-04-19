Старков в третий раз возглавил сборную Латвии

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Специалист уже возглавлял её дважды и выводил на чемпионат Европы 2004 года.

Ранее латвийский специалист Марьян Пахарь подал в отставку с поста национальной сборной. Такое решение тренер принял после поражения в товарищеском матче с Грузией (0:5).

В отборе на ЧМ-2018 латвийцы потерпели четыре поражения в пяти матчах и с тремя очками занимают предпоследнее место в группе В.