СМИ: Непомнящий займет пост директора департамента сборных РФС
Известный советский и российский тренер Валерий Непомнящий займет должность директора департамента национальных сборных России в структуре Российского футбольного союза (РФС).
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Как сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, принципиальное решение по этому вопросу уже принято.
Отмечается, что в его обязанности, в частности, войдет координация работы юношеских и молодежных команд, а также консультация тренерских штабов сборных.
За 38-летнюю тренерскую карьеру 73-летний специалист поработал с корейскими, китайскими, японскими и турецкими клубами. Непомнящий также является первым тренером в мире, кому удалось дойти до четвертьфинала чемпионата мира с африканской командой.
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