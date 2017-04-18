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18 апреля 2017, 17:02 | Футбол: Сборные | Известия.Ру

СМИ: Непомнящий займет пост директора департамента сборных РФС

Известный советский и российский тренер Валерий Непомнящий займет должность директора департамента национальных сборных России в структуре Российского футбольного союза (РФС).

Известный советский и российский тренер Валерий <span class=error>Непомнящий</span> займет должность директора департамента национальных сборных России в структуре Российского футбольного союза (<span class=error>РФС</span>). Увеличить
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Как сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, принципиальное решение по этому вопросу уже принято.

Отмечается, что в его обязанности, в частности, войдет координация работы юношеских и молодежных команд, а также консультация тренерских штабов сборных.

За 38-летнюю тренерскую карьеру 73-летний специалист поработал с корейскими, китайскими, японскими и турецкими клубами. Непомнящий также является первым тренером в мире, кому удалось дойти до четвертьфинала чемпионата мира с африканской командой.
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