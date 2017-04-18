Украина U-16 заняла второе место на Турнире Развития УЕФА

«Сине-желтые» возвращаются в Украину с равными показателями побед, ничей и поражений. Команда Олега Кузнецова уступила норвежцам (3:4), сыграла вничью со словаками (1:1, пен. 3:5) и обыграла поляков (1:0), с четырьмя очками заняв второе место на турнире.

Польша U-16 — Украина U-16 — 0:1.

Гол: Надольский (46).

Украина: Самойленко — Ярош (Билык, 41), Дмитров, Биловар, Пинчук, Гуров, Романюк, Шулянський (Шамич, 80), Завгородний, Надольский, Сикан (Дероган, 41).