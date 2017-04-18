Украина U-16 заняла второе место на Турнире Развития УЕФА
Юношеская сборная команда Украины, сформированная из игроков 2001 года рождения, завершила свои выступления на Турнире Развития УЕФА.
«Сине-желтые» возвращаются в Украину с равными показателями побед, ничей и поражений. Команда Олега Кузнецова уступила норвежцам (3:4), сыграла вничью со словаками (1:1, пен. 3:5) и обыграла поляков (1:0), с четырьмя очками заняв второе место на турнире.
Польша U-16 — Украина U-16 — 0:1.
Гол: Надольский (46).
Украина: Самойленко — Ярош (Билык, 41), Дмитров, Биловар, Пинчук, Гуров, Романюк, Шулянський (Шамич, 80), Завгородний, Надольский, Сикан (Дероган, 41).
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