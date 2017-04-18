Вратарь ЦСКА Акинфеев возглавил медиарейтинг футболистов сборной России за март
МОСКВА, 18 апр —
Р-Спорт. Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев возглавил рейтинг самых упоминаемых в российских СМИ футболистов сборной России по итогам марта, который подготовила компания «Медиалогия» специально для агентства «Р-Спорт».
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В марте сборная России провела два товарищеских матча, в которых уступила команде Кот-д’Ивуара (0:2) и сыграла вничью со сборной Бельгии (3:3). Акинфеев отыграл обе встречи без замен и с капитанской повязкой. Кроме того, в матче чемпионата России с томской «Томью» Акинфеев побил рекорд легендарного советского вратаря Льва Яшина по количеству «сухих» игр в отечественных чемпионатах.
Второе место в медиарейтинге за прошлый месяц занял полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов. Самыми заметными событиями с участием 32-летнего хавбека стали его победный гол в матче чемпионата страны против махачкалинского «Анжи» и игра в основном составе «красно-белых» в другой встрече национального первенства — против своего бывшего клуба, московского «Локомотива».
Первую тройку замкнул нападающий «Краснодара» Федор Смолов, гол которого принес «быкам» ничью в матче чемпионата России с лидером — «Спартаком» (2:2).
Полностью первая десятка медиарейтинга за март выглядит следующим образом:
1. Игорь Акинфеев (ЦСКА, вратарь) — медиандекс составляет 50 328,1;.
2. Александр Самедов («Спартак», полузащитник) — 49 807,0;.
3. Федор Смолов («Краснодар», нападающий) — 48 659,1;.
4. Денис Глушаков («Спартак», полузащитник) — 45 048,2;.
5. Александр Бухаров («Ростов», нападающий) — 44 114,0;.
6. Алексей Миранчук («Локомотив», полузащитник) — 36 562,0;.
7. Алан Дзагоев (ЦСКА, полузащитник) — 27 773,4;.
8. Марио Фернандес (ЦСКА, защитник) — 21 853,5;.
9. Илья Кутепов («Спартак», защитник) — 18 881,0;.
10. Юрий Жирков («Зенит», полузащитник) — 18 742,0.
Медиарейтинг, в котором указаны игроки сборной России, принимавшие участие в подготовительном сборе и товарищеских играх со сборными Кот-д’Ивуара и Бельгии, построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 40 600 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства,
Медиаиндекс отражает качественное присутствие компании или персоны в информационном поле. Он зависит от влиятельности СМИ, заметности сообщения, яркости упоминания объекта, цитирования, характера упоминания (позитив/негатив) и других параметров.
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