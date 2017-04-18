Бородюк: Очень сложно как-то испортить мою репутацию. Потому что я добивался всего своим трудом

— Под Вашим руководством сборная Казахстана уже провела две игры — одну товарищескую, одну официальную. Можно какой-то краткий анализ данных встреч?

— Да, мы уже сделали анализ нашей работы. И, конечно, первые выводы, которые напрашиваются, — мы нуждаемся в укреплении определенных позиций. Сейчас мы в селекционном плане работаем, просматриваем много кандидатов в национальную сборную. Есть интересные футболисты, которые в этом сезоне появляются. И самое главное, мы должны еще поработать в плане психологии в национальной сборной. Что я имею в виду? Прежде всего, разговаривая с футболистами, я им объясняю, что, ребята, вы играете не за тренера, и не за меня, а вы играете за честь своей страны. Вы играете за своих родителей, жен, матерей, вы родились здесь, и только вам защищать честь своей страны. В плане психологии это очень важный момент. И мне хотелось бы, как тренеру, сделать так, что игроки национальной сборной Казахстана верили в себя, выходили с уверенностью на каждый матч и демонстрировали все свое мастерство. А талантливые футболисты начинают появляться в Казахстане. Мы сейчас просматриваем много игр. И я уверен, что в дальнейшем национальная сборная будет показывать достаточно хороший футбол. Спорт есть спорт. Можно выиграть, можно проиграть. Для меня, как для тренера, очень важно, как. Если я увижу равнодушных людей на поле, для меня это не приемлемо. От таких футболистов мы будем отказываться. Если мы увидим, что футболист приезжает в национальную сборную и будет биться на футбольном поле, отдавать все своим силы, все свое мастерство, с такими футболистами нам по пути. Тогда можно сделать очень многое.

— Ощущаете какое-то давление со стороны футбольной общественности Казахстана, со стороны СМИ, специалистов?

— Вы знаете, прежде всего федерация должна быть готова к таким моментам. Потому что я уже проходил, когда мы работали вместе с Гусом Хиддинком, его приезд в Россию… Я все это видел своими глазами. Поэтому, естественно, есть журналисты, которые будут освещать сам футбол, сам спорт, и будут достаточно корректно и объективно говорить о футболе. А есть журналисты, которые, возможно, с какой-то определенной завистью, возможно, с каким-то негативом или определенным заказом будут даже в этом плане работать. Лично я готов. Потому что я прошел достаточно сложный путь в своей жизни. От нищеты поднимался до самого высокого. Я очень благодарен своей маме, которая одна меня воспитывала. И для меня то, что я прошел в жизни, не столько важно. Важно, конечно, чтобы была адаптирована федерация к таким вот выпадкам в адрес мой или футболистов. Но если я пришел сюда работать, я прекрасно понимаю, что мы сели в одну лодку вместе с футболистами, и нам идти до конца. И здесь в любом случае я всегда буду поддерживать своих футболистов. Я не могу сказать журналисту, пиши так, или пиши эдак. Это его право. Единственное, что сейчас в журналистике происходит, безнаказанность порождает безнаказанность. Есть ответственные журналисты, профессиональные, к которым я отношусь с огромным уважением. А есть которые пишут, что им вздумается. Но я достаточно устойчив, и повлиять на меня достаточно тяжело. Я прошел Олимпийские игры, два чемпионата мира, три чемпионата Европы. Очень сложно повлиять и как-то испортить мою репутацию. Потому что я добивался всего своим трудом. Я готов к диалогу, открыт для журналистов. Пожалуйста, приглашайте, будем общаться.

— Какой футбол будет проповедовать главный тренер сборной Казахстана Александр Бородюк?

— На данный момент для нас очень важно, что мы не потеряли молодых игроков. Очень хорошо выступили юноши сборной Казахстана на мемориале Гранаткина. Естественно, они внесены в базу данных. Что в российском футболе, что в казахстанском очень важен переход из юношеского футбола во взрослый. Много молодых футболистов не получают практику в своих клубах. И мы теряем многих талантливых футболистов в этот переходный период. Если нам удастся это сделать, то, я думаю, это достаточно правильный шаг в развитии казахстанского футбола будет. А какие планы на будущее? Самое главное, я уже говорил, немножко изменить психологию ребят, чтобы они верили в себя. И постараться показывать хороший атакующий футбол, техничный, который присущ казахстанскому футболу. Чтобы они не боялись выходить на футбольное поле, верили в себя. И мы сейчас подыскиваем таких ребят, которые будут на футбольном поле играть с таким спортивным характером, проявлять себя и не уступать. Потому что это свойственно казахстанскому менталитету. Здесь, посмотрите, борьба, как они борются. Ведь они не уступают! Вот мне хотелось бы, чтобы и на футбольном поле эта неуступчивость присутствовала. Самый главный акцент сейчас связан с селекционной работой, чтобы найти талантливых футболистов, которые, возможно, в дальнейшем проявляли свои качества, играя за национальную сборную Казахстана.

— Входят ли в расширенный список футболистов игроки, которые выступают за пределами Казахстана? Например, в чемпионате Беларуси Сергей Хижниченко выступает, есть наши игроки в Германии.

— Естественно, они находятся у нас в обойме. Мы следим за тем же Меркелем. Но я постоянно говорил, в сборной никто не будет играть за какие-то старые заслуги, или по каким-то другим критериям. Для меня важнейшей является спортивная составляющая. Это, прежде всего, футболист должен играть за свой клуб. Потому что если они приходят в национальную сборную, нам дается на подготовку всего лишь четыре дня. Но основной упор в тренировочном процессе все-таки осуществляется в клубе. И если он не играет за свой клуб, то как он может играть за сборную, не имея хорошей физической подготовки, не имея игровой практики? И важнейший фактор, чтобы человек понимал, что он защищает честь своей страны. Поэтому если эти игроки будут играть за свои клубы, мы будем смотреть, как они играют.

— В паспорт не будете заглядывать?

— Нет, я не буду заглядывать в паспорт. Потому что мне важны качества, которые я перечислил. Ну и, конечно, главным качеством является индивидуальное мастерство.

— Когда команда соберется?

— Мы 4 июня собираемся, 10 июня отборочный матч со сборной Дании. Это очень хороший соперник, все играют в английской премьер-лиге, в бундеслиге. И я надеюсь, будет достаточно хороший матч. Хотел бы, чтобы болельщики поддержали нас. Ну, а мы постараемся демонстрировать тот футбол, который нравится болельщикам, нравится самим футболистам.

— Какие ставятся цели минимум и максимум?

— Цель, которую я уже озвучил, это изменить у ребят веру в себя. Это очень важно. Когда мы работали вместе с Хусом Хиддинком, он очень много рассказывал о таких моментах. Что психология, это еще не изученная до конца сфера для любого спортсмена, что если ты веришь в себя, в свои силы, то это очень важный момент. И, конечно, показывать тот неравнодушный футбол, который любят во всей Европе.

— То есть об обещаниях вроде «мы победим Данию» или «мы завоюем три очка» речь не идет?