Сборная Казахстана среди девушек до 17 лет стартовала в «Кубке развития УЕФА» с поражения

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу соперниц.

В другом матче Босния и Герцеговина с тем же счетом преодолела сопротивление Азербайджана.

Завтра наши девушки проведут еще одну игру, на этот раз против Боснии и Герцеговины. В параллельном матче Черногория проэкзаменует Азербайджан.

Черногория U17 — Казахстан U17 3:1

Голы: Карличич 10 (1:1), Джурдевач 29 (2:1), Кнежевич 39 (3:1) — Михайлова 7 (0:1).

Казахстан: Исмаилова, Болатбек, Бурова (Бекайдарова), Арунова, Кубесова, Михайлова (Шалмуханбетова), Бекдаирова, Курмангазина, Садыкова (Нарбек, Шулакова), Братченко (Скуфьина), Багули.

Источник: kff.kz.