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https://sport.mail.ru/news/football-national/29460280/
18 апреля 2017, 1:52 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Тренер сборной России Черчесов не исключил возвращения в команду футболиста Аршавина

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не стал исключать возвращения в национальную команду футболиста Андрея Аршавина, выступающего в настоящее время в чемпионате Казахстана.

Под руководством Черчесова сборная России выступит на домашнем Кубке конфедераций, который пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года на четырех аренах: в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Аршавин, которому 29 мая исполнится 36 лет, с 2016 года выступает за «Кайрат», провел в составе клуба из Алма-Аты 37 матчей во всех турнирах, забил 11 голов.

«Хотите услышать да или нет, — сказал Черчесов в эфире телеканала “Россия-24” в ответ на вопрос, может ли еще Аршавин получить шанс на то, чтобы сыграть в составе сборной России. — Во-первых, не только Аршавин. (Роман) Павлюченко, (Константин) Зырянов вот до сих пор играет. (Юрий) Жирков, (Сергей) Игнашевич, (братья Алексей и Василий) Березуцкие — это то поколение, кто еще не закончил карьеру и играют до сих пор. Мы все знаем, что Аршавин, (Роман) Широков, который недавно закончил, это прекрасные футболисты. Еще раз повторяю — невозможно сегодня сказать да или нет, потому что это будет неправильно».

Аршавин выступал за сборную России с 2002 по 2012 год и провел за национальную команду более 70 матчей, забил 17 мячей, стал бронзовым призером чемпионата Европы в 2008 году.

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