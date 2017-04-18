Тренер сборной России Черчесов не исключил возвращения в команду футболиста Аршавина
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не стал исключать возвращения в национальную команду футболиста Андрея Аршавина, выступающего в настоящее время в чемпионате Казахстана.
Под руководством Черчесова сборная России выступит на домашнем Кубке конфедераций, который пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года на четырех аренах: в Казани, Сочи,
«Хотите услышать да или нет, — сказал Черчесов в эфире телеканала “Россия-24” в ответ на вопрос, может ли еще Аршавин получить шанс на то, чтобы сыграть в составе сборной России. —
Аршавин выступал за сборную России с 2002 по 2012 год и провел за национальную команду более 70 матчей, забил 17 мячей, стал бронзовым призером чемпионата Европы в 2008 году.
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