Тренер сборной России Черчесов не исключил возвращения в команду футболиста Аршавина

Под руководством Черчесова сборная России выступит на домашнем Кубке конфедераций, который пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года на четырех аренах: в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Аршавин, которому 29 мая исполнится 36 лет, с 2016 года выступает за «Кайрат», провел в составе клуба из Алма-Аты 37 матчей во всех турнирах, забил 11 голов.

«Хотите услышать да или нет, — сказал Черчесов в эфире телеканала “Россия-24” в ответ на вопрос, может ли еще Аршавин получить шанс на то, чтобы сыграть в составе сборной России. — Во-первых, не только Аршавин. (Роман) Павлюченко, (Константин) Зырянов вот до сих пор играет. (Юрий) Жирков, (Сергей) Игнашевич, (братья Алексей и Василий) Березуцкие — это то поколение, кто еще не закончил карьеру и играют до сих пор. Мы все знаем, что Аршавин, (Роман) Широков, который недавно закончил, это прекрасные футболисты. Еще раз повторяю — невозможно сегодня сказать да или нет, потому что это будет неправильно».

Аршавин выступал за сборную России с 2002 по 2012 год и провел за национальную команду более 70 матчей, забил 17 мячей, стал бронзовым призером чемпионата Европы в 2008 году.