Черчесов: Сегодняшний уровень Кокорина нас до конца не устраивает
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о форварде «Зенита» Александре Кокорине и его шансах поехать на Кубок конфедераций — 2017.
«Честно говоря, я не большой любитель обсуждать конкретные фамилии. Но мы смотрим на игроков, команды, принимаем те или иные решения. Не могу сказать, почему у
Тот уровень, который сегодня есть у Кокорина, нас до конца не устраивает. Неслучайно его не было на последнем сборе. У нас ещё остаётся месяц, и мы никого не вычёркиваем. Если
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