Черчесов: Сегодняшний уровень Кокорина нас до конца не устраивает

«Честно говоря, я не большой любитель обсуждать конкретные фамилии. Но мы смотрим на игроков, команды, принимаем те или иные решения. Не могу сказать, почему у какого-то футболиста что-то не получается. Наверное, в “Зените” у Саши другие требования, у него другие партнёры, другое внутреннее состояние по сравнению с “Динамо”. Также были нюансы, которые не связаны с футболом, но я оцениваю только футболиста.



Тот уровень, который сегодня есть у Кокорина, нас до конца не устраивает. Неслучайно его не было на последнем сборе. У нас ещё остаётся месяц, и мы никого не вычёркиваем. Если что-то не получается, то, наверное, лучше игрока оставлять вне сборной. Глядишь — начнёт забивать, раздавать голевые передачи. Но мы смотрим, кто готов. В сборной нет возможности работать на перспективу», — сказал Черчесов в эфире программы «Футбол России».