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17 апреля 2017, 19:55 | Футбол: Сборные | Спорт-Экспресс

ФИФА: Стадион в Санкт-Петербурге выглядит великолепно

Пресс-служба ФИФА на странице организации в «Твиттере» выразила восхищение стадионом «Санкт-Петербург».

<nobr>Пресс-служба</nobr> ФИФА на странице организации в <span class=error>Твиттере</span> выразила восхищение стадионом Санкт-Петербург. Увеличить
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Напомним, что новая арена примет матчи Кубка конфедераций-2017 предстоящим летом.

«Стадион в Санкт-Петербурге выглядит великолепно! Когда уже лето», — гласит сообщение ФИФА.

Напомним, что в субботу, 22 апреля, на новой арене будет сыгран первый официальный матч. В 24-м туре чемпионата России «Зенит» примет на стадионе «Санкт-Петербург» «Урал».

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