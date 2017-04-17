ФИФА: Стадион в Санкт-Петербурге выглядит великолепно
Пресс-служба ФИФА на странице организации в «Твиттере» выразила восхищение стадионом «Санкт-Петербург».
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Видимо, что-то случилось...
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Напомним, что новая арена примет матчи Кубка конфедераций-2017 предстоящим летом.
«Стадион в
Напомним, что в субботу, 22 апреля, на новой арене будет сыгран первый официальный матч. В 24-м туре чемпионата России «Зенит» примет на стадионе «Санкт-Петербург» «Урал».
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