ФИФА: Стадион в Санкт-Петербурге выглядит великолепно

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Напомним, что новая арена примет матчи Кубка конфедераций-2017 предстоящим летом.

«Стадион в Санкт-Петербурге выглядит великолепно! Когда уже лето», — гласит сообщение ФИФА.

Напомним, что в субботу, 22 апреля, на новой арене будет сыгран первый официальный матч. В 24-м туре чемпионата России «Зенит» примет на стадионе «Санкт-Петербург» «Урал».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">???Saint Petersburg Stadium's looking great! Is it summer yet? <br><br>? <a href="https://twitter.com/hashtag/ConfedCup?src=hash">#ConfedCup</a> match schedule ➡️ <a href="https://t.co/20Rq1bPkQz">https://t.co/20Rq1bPkQz</a> <a href="https://t.co/aXYgDEHOzO">pic.twitter.com/aXYgDEHOzO</a></p>— FIFA.com (@FIFAcom) <a href="https://twitter.com/FIFAcom/status/853998375892652032">17 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>