Тренера сборной ограбили в Москве
Группа неизвестных напала на тренера вратарей юношеской сборной России по футболу Сергея Бабурина. Инцидент произошел в районе 45 дома по улице Перерва, что на
юго-востоке Москвы. По факту нападения возбуждено уголовное дело.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Несколько человек избили 60-летнего специалиста и отобрали у него сумку, где находились документы, в том числе удостоверение сотрудника Российского футбольного союза (РФС), немного денег (70 евро) и мобильный телефон.
«В полицию обратился Бабурин, который рассказал, что на улице Перерва в районе 45-го дома на него напали несколько человек.
Как утверждает Nation News со ссылкой на свой источник, инцидент произошел 14 апреля. Специалист не пострадал, он продолжает работать и никому из коллег не рассказал о происшествии. По факту нападения возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов занимаются поиском преступников.
Отечественный тренер Сергей Бабурин является членом РФС и с 2014 года работает с вратарями в юношеской сборной России.
Он родился в Москве 17 апреля 1956 года и начал свою профессиональную карьеру футболиста в столичном «Динамо» в 1974 году, где познакомился с самим Львом Яшиным и провел пять сезонов.
«Когда Лев Иванович мне сказал, что я еду на сборы с основной командой «Динамо», для меня это был
Именно Льва Яшина Бабурин называет своим учителем.
«Благодаря ему я остался в футболе. Он научил: люби свою профессию, паши как вол, — рассказал Бабурин. —
«Знаешь что, молодой, самое главное — это огромное желание не пропустить мяч. Все остальное приложится».
Этот период практически полностью совпал с работой в стане
В 1979 году Бабурин сменил клубную прописку, оказавшись в столичном «Локомотиве», где провел следующие шесть лет, однако в те годы «железнодорожники» чаще балансировали на грани высшей и первой лиги, нежели претендовали на
Зато здесь судьба свела его с такими известными в будущем отечественными специалистами, как Юрий Семин, Валерий Петраков и Виталий Шевченко.
В 1986 году провел сезон в «Знамени Труда» из
В 1991 году Бабурин окончил Высшую школу тренеров (ВШТ), начав карьеру тренера в
В 1997 году Бабурин стал тренером вратарей раменского «Сатурна», с которым вышел в Высший дивизион. В те уже давние времена подмосковный клуб был крепким середняком чемпионата России и последовательно улучшал результаты (10-е место в 1999 году, 9-е — в 2000-м, 6-е — в 2001-м).
Покинув раменчан в 2002 году ради элистинского «Уралана-Плюс», транзитом через «Видное» и юношескую сборную России в 2005-м вернулся в «Сатурн».
Пришел в юношескую сборную России 1998 года рождения в 2014 году и через год стал с командой бронзовым призером чемпионата Европы (до 17 лет).
Сейчас трудится в тренерском штабе Михаила Галактионова с юношеской сборной России 1999 г. р.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter