Тренера сборной ограбили в Москве

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Несколько человек избили 60-летнего специалиста и отобрали у него сумку, где находились документы, в том числе удостоверение сотрудника Российского футбольного союза (РФС), немного денег (70 евро) и мобильный телефон.

«В полицию обратился Бабурин, который рассказал, что на улице Перерва в районе 45-го дома на него напали несколько человек. Футболиста-ветерана избили и отобрали у него сумку с находящимся внутри мобильным телефоном, паспортом, удостоверением РФС и денежными средствами в размере €70. По данному факту возбуждено уголовное дело, — сообщает mskagency.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как утверждает Nation News со ссылкой на свой источник, инцидент произошел 14 апреля. Специалист не пострадал, он продолжает работать и никому из коллег не рассказал о происшествии. По факту нападения возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов занимаются поиском преступников.

Отечественный тренер Сергей Бабурин является членом РФС и с 2014 года работает с вратарями в юношеской сборной России.

Он родился в Москве 17 апреля 1956 года и начал свою профессиональную карьеру футболиста в столичном «Динамо» в 1974 году, где познакомился с самим Львом Яшиным и провел пять сезонов.

«Когда Лев Иванович мне сказал, что я еду на сборы с основной командой «Динамо», для меня это был какой-то порыв. Я прибежал домой — я счастливый человек! Сейчас думают: а что я за это получу, а почему этому больше, а этому меньше, — приводит слова Бабурина еженедельник «Футбол». — В нас горело желание соревноваться, играть в футбол. Я пришел в школу в десять, а мне сказали, что набор только с одиннадцати. Но у нас был спортивный двор, мы занимались всем, были признаны лучшей спортивной площадкой Москвы 1969 года. Хоккеист Евгений Зимин мне тогда даже говорил: «Может, из тебя вратарь хоккейный получится?» Мы жили не в том достатке, в котором живут сейчас.

Именно Льва Яшина Бабурин называет своим учителем.

«Благодаря ему я остался в футболе. Он научил: люби свою профессию, паши как вол, — рассказал Бабурин. — Как-то раз по молодости задал ему вопрос: «Лев Иванович, как вы считаете, что самое главное для вратаря: техника ловли, физические качества, подстраховка или что?» 1974 год, мы сидим, солнышко припекает:

«Знаешь что, молодой, самое главное — это огромное желание не пропустить мяч. Все остальное приложится».

Этот период практически полностью совпал с работой в стане бело-голубых известного советского специалиста Александра Севидова. В 1975 году динамовцы финишировали в чемпионате СССР третьими, а весной 1976 года в однокруговом турнире завоевали последние на данный момент и в обозримом будущем золотые медали первенства страны. Еще год спустя Бабурин помог команде выиграть Кубок СССР, а также Кубок Сезона (советскую версию Суперкубка, который разыгрывался между обладателем Кубка СССР и чемпионом).

В 1979 году Бабурин сменил клубную прописку, оказавшись в столичном «Локомотиве», где провел следующие шесть лет, однако в те годы «железнодорожники» чаще балансировали на грани высшей и первой лиги, нежели претендовали на что-то значимое.

Зато здесь судьба свела его с такими известными в будущем отечественными специалистами, как Юрий Семин, Валерий Петраков и Виталий Шевченко.

В 1986 году провел сезон в «Знамени Труда» из Орехово-Зуево, а завершил карьеру в «Локомотиве».

В 1991 году Бабурин окончил Высшую школу тренеров (ВШТ), начав карьеру тренера в спорт-школе «железнодорожников». Год спустя перешел в «Трудовые Резервы», которые покинул в 1993-м ради работы в тренерском штабе сборной Кувейта. На берегу Персидского залива он не задержался, уже в 1994 году вернувшись на предыдущее место работы.

В 1997 году Бабурин стал тренером вратарей раменского «Сатурна», с которым вышел в Высший дивизион. В те уже давние времена подмосковный клуб был крепким середняком чемпионата России и последовательно улучшал результаты (10-е место в 1999 году, 9-е — в 2000-м, 6-е — в 2001-м).

Покинув раменчан в 2002 году ради элистинского «Уралана-Плюс», транзитом через «Видное» и юношескую сборную России в 2005-м вернулся в «Сатурн».

Пришел в юношескую сборную России 1998 года рождения в 2014 году и через год стал с командой бронзовым призером чемпионата Европы (до 17 лет).

Сейчас трудится в тренерском штабе Михаила Галактионова с юношеской сборной России 1999 г. р.