СМИ: Джанаев может пропустить Кубок конфедераций
По информации журналистов, тренерский штаб «Ростова» принял решение не форсировать подготовку футболиста.
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Голкипер сборной России и футбольного клуба «Ростов» Сослан Джанаев может пропустить Кубок конфедераций. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на близкие к ситуации источники.
По данным журналистов, несмотря на то, что футболист почти восстановился от травмы, тренерский штаб ростовчан совместно с игроком приняли решение не форсировать подготовку. Это значит, что Сослан Джанаев, скорее всего, не будет участвовать в весенних матчах РФПЛ, что, в свою очередь, ставит под вопрос его вызов в сборную России на Кубок конфедераций.
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