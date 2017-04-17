В Москве избили и ограбили тренера вратарей сборной России по футболу
Тренера вратарей юношеской сборной России по футболу Сергея Бабурина избили и ограбили в Москве. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
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По информации правоохранительных органов, инцидент произошел на улице Перерва в районе Марьино на
«Футболиста-ветерана избили и отобрали у него сумку с находящимся внутри мобильным телефоном, паспортом, удостоверением Российского футбольного союза (РФС) и денежными средствами в размере 70 евро (4200 рублей). По данному факту возбуждено уголовное дело», — рассказали в полиции.
На протяжении футбольной карьеры Бабурин выступал за московские «Динамо» и «Локомотив», «Знамя Труда» из
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