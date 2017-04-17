В Москве избили и ограбили тренера вратарей сборной России по футболу

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

По информации правоохранительных органов, инцидент произошел на улице Перерва в районе Марьино на юго-востоке столицы. На 60-летнего специалиста напали несколько человек.

«Футболиста-ветерана избили и отобрали у него сумку с находящимся внутри мобильным телефоном, паспортом, удостоверением Российского футбольного союза (РФС) и денежными средствами в размере 70 евро (4200 рублей). По данному факту возбуждено уголовное дело», — рассказали в полиции.