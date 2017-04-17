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17 апреля 2017, 13:41 | Футбол: Сборные | Sports.kz

Юношеская сборная Казахстана U-17 проводит УТС в Талгаре

Юношеская сборная Казахстана до 17 лет проводит учебно-тренировочные сборы на базе сборных команд в Талгаре.

Юношеская сборная Казахстана до 17 лет проводит <nobr>учебно-тренировочные</nobr> сборы на базе сборных команд в <span class=error>Талгаре</span>. Увеличить
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УТС команды продлится до 22 апреля. Уже на следующий день подопечные Карлоша Алоша Ферера вылетают в Черногорию для участия в «Кубке Развития УЕФА». В этом старте казахстанцы будут играть с Азербайджаном, Черногорией и Боснией и Герцеговиной. «Кубок Развития УЕФА» пройдет с 25 по 29 апреля. Сразу по приезду команде предстоит еще один УТС, после игроки отправляются в Тараз для участия в традиционном международном турнире памяти Антона Шоха.

Тренерский штаб во главе с Карлошом Алошом Ферером вызвал на УТС следующих игроков:

Вратари: Сергей Кляхин, Евгений Ситдиков;.

Защитники: Рауан Аманжол, Жалгас Жаксылыков, Нурсеит Асылбек, Дуйсембаев Адильжан;.

Полузащитники: Илья Дёмин, Фёдор Неумывaкин, Шадман Бакиров, Матвей Герасимов, Хамит Шамиль, Бекзат Имангазиев, Жавланбек Бабаназаров, Алтынбек Нагашибаев, Руслан Джарлаев, Дмитрий Савченко, Дархан Меделхан;.

Нападающие: Нурасыл Ершуак, Даниял Закария.

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