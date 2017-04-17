Юношеская сборная Казахстана U-17 проводит УТС в Талгаре
Юношеская сборная Казахстана до 17 лет проводит
учебно-тренировочные сборы на базе сборных команд в Талгаре.
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УТС команды продлится до 22 апреля. Уже на следующий день подопечные Карлоша Алоша Ферера вылетают в Черногорию для участия в «Кубке Развития УЕФА». В этом старте казахстанцы будут играть с Азербайджаном, Черногорией и Боснией и Герцеговиной. «Кубок Развития УЕФА» пройдет с 25 по 29 апреля. Сразу по приезду команде предстоит еще один УТС, после игроки отправляются в Тараз для участия в традиционном международном турнире памяти Антона Шоха.
Тренерский штаб во главе с Карлошом Алошом Ферером вызвал на УТС следующих игроков:
Вратари: Сергей Кляхин, Евгений Ситдиков;.
Защитники: Рауан Аманжол, Жалгас Жаксылыков, Нурсеит Асылбек, Дуйсембаев Адильжан;.
Полузащитники: Илья Дёмин, Фёдор Неумывaкин, Шадман Бакиров, Матвей Герасимов, Хамит Шамиль, Бекзат Имангазиев, Жавланбек Бабаназаров, Алтынбек Нагашибаев, Руслан Джарлаев, Дмитрий Савченко, Дархан Меделхан;.
Нападающие: Нурасыл Ершуак, Даниял Закария.
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