Юношеская сборная Казахстана U-17 проводит УТС в Талгаре

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

УТС команды продлится до 22 апреля. Уже на следующий день подопечные Карлоша Алоша Ферера вылетают в Черногорию для участия в «Кубке Развития УЕФА». В этом старте казахстанцы будут играть с Азербайджаном, Черногорией и Боснией и Герцеговиной. «Кубок Развития УЕФА» пройдет с 25 по 29 апреля. Сразу по приезду команде предстоит еще один УТС, после игроки отправляются в Тараз для участия в традиционном международном турнире памяти Антона Шоха.

Тренерский штаб во главе с Карлошом Алошом Ферером вызвал на УТС следующих игроков:

Вратари: Сергей Кляхин, Евгений Ситдиков;.

Защитники: Рауан Аманжол, Жалгас Жаксылыков, Нурсеит Асылбек, Дуйсембаев Адильжан;.

Полузащитники: Илья Дёмин, Фёдор Неумывaкин, Шадман Бакиров, Матвей Герасимов, Хамит Шамиль, Бекзат Имангазиев, Жавланбек Бабаназаров, Алтынбек Нагашибаев, Руслан Джарлаев, Дмитрий Савченко, Дархан Меделхан;.

Нападающие: Нурасыл Ершуак, Даниял Закария.