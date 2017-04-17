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17 апреля 2017, 10:28 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

На улицах Москвы не будет трансляций матчей Кубка конфедераций — 2017

Матчи Кубка конфедераций, которые будут проходить летом нынешнего года, не планируется показывать на улицах Москвы. Об этом сообщил глава столичного департамента спорта и туризма Николай Гуляев.


«Организация фестиваля болельщиков на Кубке конфедераций в Москве не предполагается. Поэтому главной площадкой, где можно посмотреть матчи, будет сам стадион “Спартак”.

А вот на чемпионате мира в Москве организуют фестиваль болельщиков ФИФА. Фанфест расположится на Воробьёвых горах, на площадке перед зданием МГУ имени М. В. Ломоносова, и вместит порядка 42 тысяч человек», — цитирует Гуляева официальный сайт столичной мэрии.

Участвуй в конкурсе и выиграй поездку и билет на матч — открытие Кубка конфедераций Россия — Новая Зеландия.
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Гуляев: Москва готова к проведению Кубка конфедераций

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Российская столица готова к проведению матчей и приему гостей и болельщиков Кубка конфедераций по футболу 2017 года, сообщил руководитель департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев.
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