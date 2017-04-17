На улицах Москвы не будет трансляций матчей Кубка конфедераций — 2017
Матчи Кубка конфедераций, которые будут проходить летом нынешнего года, не планируется показывать на улицах Москвы. Об этом сообщил глава столичного департамента спорта и туризма Николай Гуляев.
«Организация фестиваля болельщиков на Кубке конфедераций в Москве не предполагается. Поэтому главной площадкой, где можно посмотреть матчи, будет сам стадион “Спартак”.
А вот на чемпионате мира в Москве организуют фестиваль болельщиков ФИФА. Фанфест расположится на Воробьёвых горах, на площадке перед зданием МГУ имени М. В. Ломоносова, и вместит порядка 42 тысяч человек», — цитирует Гуляева официальный сайт столичной мэрии.
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