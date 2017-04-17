

«Организация фестиваля болельщиков на Кубке конфедераций в Москве не предполагается. Поэтому главной площадкой, где можно посмотреть матчи, будет сам стадион “Спартак”.



А вот на чемпионате мира в Москве организуют фестиваль болельщиков ФИФА. Фанфест расположится на Воробьёвых горах, на площадке перед зданием МГУ имени М. В. Ломоносова, и вместит порядка 42 тысяч человек», — цитирует Гуляева официальный сайт столичной мэрии.



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