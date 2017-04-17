Гуляев: Москва готова к проведению Кубка конфедераций

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Кубок конфедераций — генеральная репетиция чемпионата мира по футболу 2018 года. Это знаковое событие в истории отечественного спорта. Сейчас практически все готово к проведению Кубка конфедераций, создана необходимая транспортная и спортивная инфраструктура», — сказал Гуляев в интервью, опубликованном на сайте столичной мэрии. Он отметил, что «Москва подготовилась к приему болельщиков как из регионов, так и из-за рубежа».

По словам Гуляева, право на бесплатный проезд в общественном транспорте Москвы получат болельщики, у которых есть билет на матч, почти две тысячи волонтеров, а также аккредитованные лица, официальные представители ФИФА. «Бесплатный проезд на всех видах общественного транспорта, включая аэроэкспресс, будет действовать для всех этих категорий в течение четырех дней, пока в Москве будут проходить матчи Кубка конфедераций», — уточнил глава департамента.

Он добавил, что Кубок конфедераций не вызовет такого ажиотажа, как чемпионат мира, но желающих увидеть красивый футбол в исполнении лучших сборных команд будет немало.

«Стадион “Спартак”, где будут сыграны московские матчи турнира, может принять одновременно 45 тыс. болельщиков. Стадион, построенный в 2014 году, уже прошел проверку чемпионатом России, а также международными матчами с участием российской сборной», — отметил Гуляев. Он добавил, что в этом году также будет открыт после реконструкции олимпийский комплекс «Лужники», который примет матчи чемпионата мира 2018 года.

Кубок конфедераций пройдет в четырех городах России с 17 июня по 2 июля 2017 года.