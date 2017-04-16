DM: футболист сборной Панамы застрелен возле собственного дома

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33-летний игрок получил несколько пулевых ранений, он был доставлен в больницу, но медикам не удалось спасти его жизнь. Двое других пострадавших в результате нападения — Жоземар Педро и Делано Вилсон — также были госпитализированы.

Энрикес выступал за национальную команду с 2005 года. Он провел за сборную 75 матчей, последний раз выходил на поле в игре против команды США 28 марта нынешнего года.