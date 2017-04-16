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https://sport.mail.ru/news/football-national/29443274/
16 апреля 2017, 7:42 | Футбол: Сборные | ТАСС

DM: Футболист сборной Панамы застрелен возле собственного дома

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Полузащитник сборной Панамы по футболу Амилькар Энрикес был убит в результате нападения рядом со своим домом в Нуэво-Колоне. Об этом сообщает британское издание Daily Mirror.

Полузащитник сборной Панамы по футболу Амилькар Энрикес (второй справа в первом ряду) был убит в результате нападения рядом со своим домом в Нуэво-Колоне. Увеличить
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33-летний игрок получил несколько пулевых ранений, он был доставлен в больницу, но медикам не удалось спасти его жизнь. Двое других пострадавших в результате нападения — Жоземар Педро и Делано Вилсон — также были госпитализированы.

Энрикес выступал за национальную команду с 2005 года. Он провел за сборную 75 матчей, последний раз выходил на поле в игре против команды США 28 марта нынешнего года.

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16 апреля

DM: футболист сборной Панамы застрелен возле собственного дома

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