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15 апреля 2017, 12:55 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Освальдо: Курил в раздевалке сборной Италии с Буффоном и тренером

Бывший нападающий сборной Италии Пабло Освальдо, который завершил игровую карьеру летом 2016 года и сосредоточился на музыкальной карьере, сообщил, что раскуривал сигареты вместе с голкипером «Ювентуса» Джанлуиджи Буффоном во время пребывания в расположении национальной команды.

«Правда, что я курил в раздевалке сборной Италии, но я делал это не один. Курил там с Джанлуиджи Буффоном и тренером», — приводит слова Освальдо Football Italia.

По всей видимости, тренером, которого упоминает Освальдо, является Чезаре Пранделли, поскольку именно он вызывал форварда в сборную Италии с 2011 по 2014 год.

Ранее итальянские СМИ публиковали информацию о курении Буффона, однако сам футболист наличие вредной привычки отрицал.

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