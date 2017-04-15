Освальдо: Курил в раздевалке сборной Италии с Буффоном и тренером
Бывший нападающий сборной Италии Пабло Освальдо, который завершил игровую карьеру летом 2016 года и сосредоточился на музыкальной карьере, сообщил, что раскуривал сигареты вместе с голкипером «Ювентуса» Джанлуиджи Буффоном во время пребывания в расположении национальной команды.
«Правда, что я курил в раздевалке сборной Италии, но я делал это не один. Курил там с Джанлуиджи Буффоном и тренером», — приводит слова Освальдо Football Italia.
По всей видимости, тренером, которого упоминает Освальдо, является Чезаре Пранделли, поскольку именно он вызывал форварда в сборную Италии с 2011 по 2014 год.
Ранее итальянские СМИ публиковали информацию о курении Буффона, однако сам футболист наличие вредной привычки отрицал.
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