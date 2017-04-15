Освальдо: Курил в раздевалке сборной Италии с Буффоном и тренером

«Правда, что я курил в раздевалке сборной Италии, но я делал это не один. Курил там с Джанлуиджи Буффоном и тренером», — приводит слова Освальдо Football Italia.



По всей видимости, тренером, которого упоминает Освальдо, является Чезаре Пранделли, поскольку именно он вызывал форварда в сборную Италии с 2011 по 2014 год.

Ранее итальянские СМИ публиковали информацию о курении Буффона, однако сам футболист наличие вредной привычки отрицал.