Президент AFA не подтвердил, что обсуждал с Месси вопрос назначения Сампаоли

Согласно информации источника, Тапиа обсудил с Месси вопрос возможного назначения главного тренера «Севильи» Хорхе Сампаоли на пост наставника аргентинской сборной. Однако сам Тапиа эту информацию не подтвердил.



«Я не приехал в Испанию для встречи с Сампаоли. Недовольство “Севильи”? Есть ли доказательство того, что AFA контактировала с Сампаоли? Что же касается встречи с Месси, то президент AFA просто хотел пообщаться с лучшим футболистом мира», — сказал Тапиа.