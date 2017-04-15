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15 апреля 2017, 10:57 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Президент AFA не подтвердил, что обсуждал с Месси вопрос назначения Сампаоли

Президент ассоциации футбола Аргентины (AFA) Клаудио Тапиа встретился в Испании с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси, сообщает Mundo Deportivo.

Согласно информации источника, Тапиа обсудил с Месси вопрос возможного назначения главного тренера «Севильи» Хорхе Сампаоли на пост наставника аргентинской сборной. Однако сам Тапиа эту информацию не подтвердил.

«Я не приехал в Испанию для встречи с Сампаоли. Недовольство “Севильи”? Есть ли доказательство того, что AFA контактировала с Сампаоли? Что же касается встречи с Месси, то президент AFA просто хотел пообщаться с лучшим футболистом мира», — сказал Тапиа.

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