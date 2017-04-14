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14 апреля 2017, 18:19 | Футбол: Сборные | УНИАН

ФФУ ведет переговоры с Аргентиной, Германией и Италией об организации спаррингов для сборной

ФФУ ведет переговоры с Аргентинской федерацией футбола насчет проведения товарищеского матча со сборной Украины, а также обсуждает такую возможность с Немецким футбольным союзом и Итальянской федерацией футбола.

Андрей <span class=error>Павелко</span> отметил что учитывает желание и видение тренерского штаба сборной Украины по проведению контрольных матчей. Увеличить
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Об этом сообщил президент ФФУ Андрей Павелко — его слова передает Sport Arena.

Андрей Павелко считает, что выбор соперников для товарищеских матчей должен согласовываться с Андреем Шевченко и комитетом сборных.

«Несколько дней назад пришло подтверждение от Аргентинской футбольной ассоциации о возможном товарищеском матче наших сборных. Но все это еще находится в стадии переговорного процесса.

Мы продолжаем переговоры с грандами. Общаемся с Немецким футбольным союзом и Итальянской федерацией футбола, другими сторонами.

Отдельно есть еще желание тренерского штаба и видение, с каким соперником сборная Украины хочет проводить спарринги перед официальными матчами. Это обсуждается с комитетом сборных и тренерами команды, и решение по каждому товарищескому матчу имеет свои веские аргументы, — сказал Павелко.

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