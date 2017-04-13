Безуглов: Дзюба не отказывался играть за сборную России в мартовских матчах
МОСКВА, 13 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба не отказывался играть за сборную России в товарищеских матчах с ивуарийцами (0:2) и бельгийцами (3:3), покидая расположение россиян
из-за травмы. Об этом ТАСС сообщил врач национальной команды Эдуард Безуглов.
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Видимо, что-то случилось...
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Матчи российской сборной против команд Кот-д’Ивуара и Бельгии прошли 24 и 28 марта соответственно. За несколько дней до первой игры Дзюба, вызванный для участия в товарищеских матчах, покинул расположение сборной
«Артем хочет играть за сборную, у него есть желание. Просто восстановление от той травмы, которая у него была, занимает
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