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13 апреля 2017, 18:55 | Футбол: Сборные | ТАСС

Безуглов: Дзюба не отказывался играть за сборную России в мартовских матчах

МОСКВА, 13 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба не отказывался играть за сборную России в товарищеских матчах с ивуарийцами (0:2) и бельгийцами (3:3), покидая расположение россиян из-за травмы. Об этом ТАСС сообщил врач национальной команды Эдуард Безуглов.

Врач сборной рассказал что форвард просто не успевал восстановиться от травмы. Увеличить
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Матчи российской сборной против команд Кот-д’Ивуара и Бельгии прошли 24 и 28 марта соответственно. За несколько дней до первой игры Дзюба, вызванный для участия в товарищеских матчах, покинул расположение сборной из-за травмы. Сразу после игр национальных команд нападающий вышел на поле в составе санкт-петербургский «Зенита» в матче 21-го тура чемпионата России с казанским «Рубином» и отыграл все 90 минут. Этот эпизод вызвал большой резонанс среди болельщиков, решивших, что Дзюба не хочет играть за сборную России.

«Артем хочет играть за сборную, у него есть желание. Просто восстановление от той травмы, которая у него была, занимает пять-семь дней. По этой причине он не смог бы сыграть за сборную России, но успевал восстановиться к матчу “Зенита”. А покинул сбор национальной команды по решению тренерского и медицинского штабов», — сказал Безуглов перед церемонией «Прометей», на которой ему была вручена премия в номинации «Просвещение» за книгу «Анатомия спорта».

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