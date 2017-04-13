Врач сборной России по футболу Безуглов стал лауреатом премии «Прометей»

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Церемония вручения премии «Прометей» проходит в ТАСС. Она проводится в шестой раз и впервые проходит в Москве. Премия присуждается сайтам, мобильным приложениям, интернет-проектам коммерческих, общественных, государственных организаций и СМИ за технологический, экономический, культурный, социальный, образовательный или оздоровительный вклад в жизнь общества.

35-летний Безуглов является врачом сборной России с 2012 года. В ноябре исполком Российского футбольного союза (РФС) избрал специалиста главой медицинского комитета организации. С 2008 по 2010 год он был директором научно- медицинского департамента «Локомотива», с 2011 по 2012 год занимал должность начальника медицинской службы махачкалинского «Анжи».

Все средства от продажи «Анатомии спорта» передаются благотворительной организации «Доктор Клоун».

Космический марафон

Безуглов также является опытным марафонцем, на его счету более десяти стартов. В рамках церемонии победителем в номинации «Возрождение» стала команда «Космического марафона», который непрерывно проводится с 1977 года и является старейшим летним российскими марафоном на постсоветском пространстве.

«Наш марафон — ровесник Нью-Йоркского марафона, будем стремиться к тому, чтобы стать таким же, — сказал главный судья соревнований Игорь Билоус. — Сейчас сумасшедший ажиотаж в связи с предстоящим стартом».

16 апреля в подмосковном Королеве пройдет забег на полумарафонскую дистанцию, главный старт намечен на 9 сентября.