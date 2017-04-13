Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-national/29420432/
13 апреля 2017, 18:14 | Футбол: Сборные | ТАСС

Врач сборной России по футболу Безуглов стал лауреатом премии «Прометей»

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов стал лауреатом премии «Прометей» в номинации «Просвещение». Награду специалист получил за книгу «Анатомия спорта», которая рассказывает о правильном питании, полезных физических нагрузках, спортивном питании, беге и закаливании.

Награду специалист получил за книгу Анатомия спорта Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Церемония вручения премии «Прометей» проходит в ТАСС. Она проводится в шестой раз и впервые проходит в Москве. Премия присуждается сайтам, мобильным приложениям, интернет-проектам коммерческих, общественных, государственных организаций и СМИ за технологический, экономический, культурный, социальный, образовательный или оздоровительный вклад в жизнь общества.

35-летний Безуглов является врачом сборной России с 2012 года. В ноябре исполком Российского футбольного союза (РФС) избрал специалиста главой медицинского комитета организации. С 2008 по 2010 год он был директором научно- медицинского департамента «Локомотива», с 2011 по 2012 год занимал должность начальника медицинской службы махачкалинского «Анжи».

Все средства от продажи «Анатомии спорта» передаются благотворительной организации «Доктор Клоун».

Космический марафон

Безуглов также является опытным марафонцем, на его счету более десяти стартов. В рамках церемонии победителем в номинации «Возрождение» стала команда «Космического марафона», который непрерывно проводится с 1977 года и является старейшим летним российскими марафоном на постсоветском пространстве.

«Наш марафон — ровесник Нью-Йоркского марафона, будем стремиться к тому, чтобы стать таким же, — сказал главный судья соревнований Игорь Билоус. — Сейчас сумасшедший ажиотаж в связи с предстоящим стартом».

16 апреля в подмосковном Королеве пройдет забег на полумарафонскую дистанцию, главный старт намечен на 9 сентября.

Сборная России
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Сборных команд

Безуглов: Дзюба не отказывался играть за сборную России в мартовских матчах

Безуглов: Дзюба не отказывался играть за сборную России в мартовских матчах

МОСКВА, 13 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба не отказывался играть за сборную России в товарищеских матчах с ивуарийцами (0:2) и бельгийцами (3:3), покидая расположение россиян из-за травмы. Об этом ТАСС сообщил врач национальной команды Эдуард Безуглов.
Еще 7 новостей  Все новости
13 апреля

РФС разрешил проводить матчи на новом стадионе в Санкт-Петербурге

Мутко: отбор кандидатов на пост гендиректора РУСАДА следует продлить до конца апреля

Сделка по продаже ФК "Милан" китайским инвесторам официально закрыта