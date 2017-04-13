Мутко: Подготовка Казани к Кубку конфедераций и ЧМ-2018 не вызывает тревог

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«Казань не подведет, ее подготовка никогда не вызывала тревог у наших коллег из ФИФА, никогда не было вопросов. Остается внести еще некоторые штрихи, сделать определенный ремонт для создания комфортной среды, установить систему для идентификации болельщиков», — сказал Мутко.

Стадион «Казань-Арена» примет матчи Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира — 2018. Вместимость стадиона составляет около 45 тысяч зрителей.