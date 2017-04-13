Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-national/29420239/
13 апреля 2017, 17:56 | Футбол: Сборные | ТАСС

Мутко: Подготовка Казани к Кубку конфедераций и ЧМ-2018 не вызывает тревог

КАЗАНЬ, 13 апреля. /Корр. ТАСС Гулия Керлин/. Подготовка Казани к Кубку конфедераций по футболу 2017 года и чемпионату мира — 2018 находится на должном уровне и никогда не вызывала тревог. Об этом журналистам заявил вице- премьер РФ, председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко, в четверг посетивший Казань.

Матчи турниров будет принимать Казань-Арена Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Казань не подведет, ее подготовка никогда не вызывала тревог у наших коллег из ФИФА, никогда не было вопросов. Остается внести еще некоторые штрихи, сделать определенный ремонт для создания комфортной среды, установить систему для идентификации болельщиков», — сказал Мутко.

Стадион «Казань-Арена» примет матчи Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира — 2018. Вместимость стадиона составляет около 45 тысяч зрителей.

Игры Кубка конфедераций, помимо Казани, пройдут в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи с 17 июня по 2 июля. Матчи чемпионата мира пройдут в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Сборных команд

Сборная Австралии прилетит в Россию для участия в Кубке конфедераций 15 июня

МОСКВА, 13 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Участник Кубка конфедераций по футболу сборная Австралии прилетит в Москву 15 июня, а затем отправится в Сочи. Об этом ТАСС рассказал пресс-атташе команды Дэвид Мэйсон.
Еще 7 новостей  Все новости
13 апреля

РФС разрешил проводить матчи на новом стадионе в Санкт-Петербурге

Сделка по продаже ФК "Милан" китайским инвесторам официально закрыта

Правительство Ростовской области намерено продать ФК "Ростов"