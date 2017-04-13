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https://sport.mail.ru/news/football-national/29417884/
13 апреля 2017, 15:23 | Футбол: Сборные | ТАСС

Сборная Австралии прилетит в Россию для участия в Кубке конфедераций 15 июня

МОСКВА, 13 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Участник Кубка конфедераций по футболу сборная Австралии прилетит в Москву 15 июня, а затем отправится в Сочи. Об этом ТАСС рассказал пресс-атташе команды Дэвид Мэйсон.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. В турнире, помимо сборной Австралии, примут участие команды России, Камеруна, Португалии, Новой Зеландии, Чили, Германии и Мексики.

«Сборная Австралии прилетит в Россию вечером 15 июня. Первоначально мы посетим Москву, а затем отправимся в Сочи на наш первый матч», — сказал Мэйсон.

Сборная Австралии в своей группе встретится с чилийцами, немцами и камерунцами. Первый матч австралийцы сыграют со сборной Германии 19 июня в Сочи на стадионе «Фишт».

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