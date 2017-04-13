Сборная Австралии прилетит в Россию для участия в Кубке конфедераций 15 июня

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. В турнире, помимо сборной Австралии, примут участие команды России, Камеруна, Португалии, Новой Зеландии, Чили, Германии и Мексики.

«Сборная Австралии прилетит в Россию вечером 15 июня. Первоначально мы посетим Москву, а затем отправимся в Сочи на наш первый матч», — сказал Мэйсон.

Сборная Австралии в своей группе встретится с чилийцами, немцами и камерунцами. Первый матч австралийцы сыграют со сборной Германии 19 июня в Сочи на стадионе «Фишт».