Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-national/29416916/
13 апреля 2017, 14:24 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Экс-наставник «Гранады» Алькарас возглавит сборную Алжира

Бывший главный тренер «Гранады» Лукас Алькарас в ближайшие часы возглавит алжирскую сборную, сообщается на официальном сайте федерации футбола Алжира.

Ранее появилась информация, что национальную команду этой страны может возглавить Хоакин Капаррос, работавший у руля таких команд, как «Депортиво», «Атлетик», «Вильярреал» и «Севилья».

Алькарас был уволен руководством «Гранады» после 31-го тура чемпионата Испании вследствие неудовлетворительных результатов. Команда на сегодня занимает предпоследнее место в турнирной таблице, набрав 20 очков. Сменил Алькараса на этом посту Тони Адамс.

Сборная Алжира
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Сборных команд

Еще 3 новости  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!