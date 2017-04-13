Экс-наставник «Гранады» Алькарас возглавит сборную Алжира
Бывший главный тренер «Гранады» Лукас Алькарас в ближайшие часы возглавит алжирскую сборную, сообщается на официальном сайте федерации футбола Алжира.
Ранее появилась информация, что национальную команду этой страны может возглавить Хоакин Капаррос, работавший у руля таких команд, как «Депортиво», «Атлетик», «Вильярреал» и «Севилья».
Алькарас был уволен руководством «Гранады» после 31-го тура чемпионата Испании вследствие неудовлетворительных результатов. Команда на сегодня занимает предпоследнее место в турнирной таблице, набрав 20 очков. Сменил Алькараса на этом посту Тони Адамс.
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