Экс-наставник «Гранады» Алькарас возглавит сборную Алжира

Ранее появилась информация, что национальную команду этой страны может возглавить Хоакин Капаррос, работавший у руля таких команд, как «Депортиво», «Атлетик», «Вильярреал» и «Севилья».



Алькарас был уволен руководством «Гранады» после 31-го тура чемпионата Испании вследствие неудовлетворительных результатов. Команда на сегодня занимает предпоследнее место в турнирной таблице, набрав 20 очков. Сменил Алькараса на этом посту Тони Адамс.