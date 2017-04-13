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13 апреля 2017, 10:05 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Экс-наставник сборной Аргентины: Не думаю, что Дибала будет сильнее Месси

Бывший главный тренер сборной Аргентины Сесар Луис Менотти призвал СМИ оставить в покое нападающего туринского «Ювентуса» Пауло Дибалу.

В последнее время футболист сборной Аргентины не испытывает недостатка в словах похвалы: многие выдают ему щедрые авансы, называя новым Лионелем Месси.

«Я не думаю, что Дибала будет сильнее Месси. Такого рода сравнения не имеют никакого смысла. Дибала очень молод, и необходимо позволить ему спокойно двигаться вперёд по своему пути», — сказал чемпион мира 1978 года в интервью чилийскому радио.

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