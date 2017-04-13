Экс-наставник сборной Аргентины: Не думаю, что Дибала будет сильнее Месси

В последнее время футболист сборной Аргентины не испытывает недостатка в словах похвалы: многие выдают ему щедрые авансы, называя новым Лионелем Месси.



«Я не думаю, что Дибала будет сильнее Месси. Такого рода сравнения не имеют никакого смысла. Дибала очень молод, и необходимо позволить ему спокойно двигаться вперёд по своему пути», — сказал чемпион мира 1978 года в интервью чилийскому радио.