Свыше 25 тыс. сотрудников МЧС обеспечат безопасность на Кубка конфедераций ФИФА
МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Более 25 тысяч сотрудников МЧС России обеспечат безопасность на Кубке конфедераций 2017 года. Об этом ТАСС сообщили в
пресс-службе министерства.
«Всего на особый учет взято 224 объекта, задействованных в подготовке и проведении Кубка конфедераций. В настоящее время 216 объектов уже введено в эксплуатацию. В четырех городах, принимающих матчи турнира, от МЧС России безопасность будут обеспечивать более 25 тыс. человек и свыше 1,7 тыс. единиц техники», — сказал собеседник агентства.
Он также отметил, что сотрудники МЧС России имеют большой опыт в обеспечении безопасности проведения международных мероприятий с массовым пребыванием людей — это Олимпийские и Паралимпийские игры в Сочи,
Более 30 межведомственных тренировок прошло в рамках подготовки к обеспечению безопасности Кубка конфедераций. «Подобные мероприятия проводились на территории
По его словам, одними из наиболее масштабных тренировок были межведомственные комплексные учения в Татарстане и
Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля 2017 года в Москве,
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