СМИ: Сампаоли согласился уйти из «Севильи» и возглавить сборную Аргентины по футболу
МОСКВА, 13 апр —
Р-Спорт. Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли согласился покинуть испанский клуб и возглавить сборную Аргентины по футболу, сообщает Marca.
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По информации испанского издания, представители Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) уже провели переговоры с Сампаоли насчет назначения, и тот ответил согласием. В грядущие выходные специалист должен провести переговоры с AFA о личном контракте, а также решить вопрос с уходом из «Севильи».
Как отмечается, Сампаоли, согласно контракту с клубом, может беспрепятственно покинуть «Севилью» по окончании нынешнего сезона, если уплатит компенсацию в размере 1,5 миллиона евро. Контракт аргентинского тренера с «Севильей» рассчитан до лета 2018 года.
Пост главного тренера сборной Аргентины стал вакантным после того, как в апреле был уволен предыдущий рулевой национальной команды Эдгардо Бауса
Следующий матч отборочного турнира ЧМ-2018 аргентинская команда проведет против сборной Уругвая 31 августа.
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