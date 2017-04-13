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13 апреля 2017, 8:50 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

СМИ: Сампаоли согласился уйти из «Севильи» и возглавить сборную Аргентины по футболу

МОСКВА, 13 апр — Р-Спорт. Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли согласился покинуть испанский клуб и возглавить сборную Аргентины по футболу, сообщает Marca.

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По информации испанского издания, представители Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) уже провели переговоры с Сампаоли насчет назначения, и тот ответил согласием. В грядущие выходные специалист должен провести переговоры с AFA о личном контракте, а также решить вопрос с уходом из «Севильи».

Как отмечается, Сампаоли, согласно контракту с клубом, может беспрепятственно покинуть «Севилью» по окончании нынешнего сезона, если уплатит компенсацию в размере 1,5 миллиона евро. Контракт аргентинского тренера с «Севильей» рассчитан до лета 2018 года.

Пост главного тренера сборной Аргентины стал вакантным после того, как в апреле был уволен предыдущий рулевой национальной команды Эдгардо Бауса из-за неудовлетворительных результатов в отборочном турнире чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России. Аргентинская команда идет на пятом месте в турнирной таблице зоны Южной Америки (КОНМЕБОЛ), имея в активе 22 очка после 14 матчей.

Следующий матч отборочного турнира ЧМ-2018 аргентинская команда проведет против сборной Уругвая 31 августа.

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