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12 апреля 2017, 20:00 | Футбол: Сборные | Советский спорт

Василий Уткин: Не считаю, что Черчесов должен уступить своим принципам и пригласить в сборную Денисова

Обозреватель «Советского спорта» Василий Уткин высказался о ситуации полузащитника московского «Локомотива» Игоря Денисова, который перестал получать вызов в сборную России.

Обозреватель Советского спорта Василий <span class=error>Уткин</span> высказался о ситуации полузащитника московского Локомотива Игоря <span class=error>Денисова</span> который перестал получать вызов в сборную России. Увеличить
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«Не считаю, что Черчесов должен уступить своим принципам и пригласить в сборную Денисова. Я уже ранее говорил, что не до конца понимаю, что Черчесов хочет сделать в сборной. Но в национальную команду надо вызывать за какие-то заслуги? Сборная играет в следующий раз не раньше мая. Ну вот, пусть еще немножко проявит себя», — цитирует Уткина «Спорт FM».

Отметим, что наставник национальной команды Станислав Черчесов знаком с хавбеком красно-зеленых по работе в столичном «Динамо».

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