Василий Уткин: Не считаю, что Черчесов должен уступить своим принципам и пригласить в сборную Денисова
Обозреватель «Советского спорта» Василий Уткин высказался о ситуации полузащитника московского «Локомотива» Игоря Денисова, который перестал получать вызов в сборную России.
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«Не считаю, что Черчесов должен уступить своим принципам и пригласить в сборную Денисова. Я уже ранее говорил, что не до конца понимаю, что Черчесов хочет сделать в сборной. Но в национальную команду надо вызывать за
Отметим, что наставник национальной команды Станислав Черчесов знаком с хавбеком
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