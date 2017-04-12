Василий Уткин: Не считаю, что Черчесов должен уступить своим принципам и пригласить в сборную Денисова

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«Не считаю, что Черчесов должен уступить своим принципам и пригласить в сборную Денисова. Я уже ранее говорил, что не до конца понимаю, что Черчесов хочет сделать в сборной. Но в национальную команду надо вызывать за какие-то заслуги? Сборная играет в следующий раз не раньше мая. Ну вот, пусть еще немножко проявит себя», — цитирует Уткина «Спорт FM».