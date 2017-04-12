Юношеская сборная Украины по футболу сыграла вничью с итальянцами

Поединок завершился ничьей 0:0, сообщает официальный сайт ФФУ.

Для «сине-желтых» матч против итальянцев стал еще одним этапом подготовки к квалификационному турниру чемпионата Европы (U-19), в котором соперниками украинцев станут команды Албании, Черногории и Норвегии.