Юношеская сборная Украины по футболу сыграла вничью с итальянцами
В среду, 12 апреля, на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского в Киеве состоялся товарищеский матч юношеских сборных Украины и Италии среди игроков в возрасте до 18 лет.
Поединок завершился ничьей 0:0, сообщает официальный сайт ФФУ.
Для «сине-желтых» матч против итальянцев стал еще одним этапом подготовки к квалификационному турниру чемпионата Европы (U-19), в котором соперниками украинцев станут команды Албании, Черногории и Норвегии.
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