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12 апреля 2017, 19:50 | Футбол: Сборные | УНИАН

Юношеская сборная Украины по футболу сыграла вничью с итальянцами

В среду, 12 апреля, на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского в Киеве состоялся товарищеский матч юношеских сборных Украины и Италии среди игроков в возрасте до 18 лет.

Поединок завершился ничьей 0:0, сообщает официальный сайт ФФУ.

Для «сине-желтых» матч против итальянцев стал еще одним этапом подготовки к квалификационному турниру чемпионата Европы (U-19), в котором соперниками украинцев станут команды Албании, Черногории и Норвегии.

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