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12 апреля 2017, 14:38 | Футбол: Сборные | УНИАН

Сборная Украины по футболу проведет следующий матч с Мальтой

Сборная Украины запланировала провести товарищеский поединок против команды Мальты. Об этом сообщил главный тренер «сине-желтых» Андрей Шевченко.

В рамках подготовки к официальному поединку с финнами украинская команда 6 июня встретится с Мальтой. Увеличить
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Он отметил, что перед поединком 6-го тура отбора на ЧМ-2018 против сборной Финляндии запланирован товарищеский матч с командой Мальты, сообщает Football.ua.

«В Федерации футбола сейчас почти выработали сроки сборов национальной сборной. Команда соберется в начале июня, 6-го числа у нас запланирован товарищеский поединок с Мальтой. Он состоится в Австрии, соперники захотели встретиться на нейтральном поле.

После игры мы останемся в Австрии, где проведем время в подготовке к игре с финнами, а дальше отправимся в Финляндию на матч, — сказал Шевченко.

Также он рассказал и о причинах выбора спарринг-партнера. По его мнению, команда Мальты во многом похожа на финнов, так как действует от обороны и является достаточно организованной.

«Эта команда похожа на нашего соперника Финляндию, они играют в защитной манере, много времени проводят на своей половине, немного пропускают. Это организованная и дисциплинированная команда. Во время этого поединка мы сможем моделировать официальную игру».

После проведения товарищеской встречи с Мальтой, команде Андрея Шевченко предстоит поездка в Тампере, где 11 июня состоится официальный поединок со сборной Финляндии.

После пяти туров квалификационного раунда чемпионата мира украинская сборная занимает 3-е место в турнирной таблице группы I.

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