Молодежная сборная России сыграет на сборе с командами Узбекистана и Турции
МОСКВА, 12 апр —
Р-Спорт. Молодежная сборная России по футболу (игроки не старше 21 года) проведет контрольные матчи со сверстниками из Узбекистана и Турции в рамках подготовки к отборочному циклу чемпионата Европы 2019 года, сообщается на официальном сайте РФС.
По итогам жеребьевки отборочного турнира Евро-2019, которая прошла в январе в Ньоне, сборная России попала в группу 7 вместе с командами Сербии, Австрии, Македонии, Армении и Гибралтара. После жеребьевки был сформирован график отборочных игр «молодежки» и достигнуты договоренности о проведении контрольных матчей россиян в 2017 году.
С 24 мая по 1 июня команда под руководством Евгения Бушманова проведет сбор, в рамках которого сыграет контрольные матчи с командами Узбекистана (27 мая в гостях) и с Турции (1 июня дома). С 28 августа по 6 сентября сборная проведет
Со 2 по 11 октября у российской «молодежки» состоится очередной
Заключительный сбор команды Бушманова в 2017 году пройдет с 6 по 15 ноября. Сборная закроет год гостевым матчем отбора с армянами (10 ноября) и выездной контрольной встречей с итальянцами (14 ноября).
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