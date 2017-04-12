Молодежная сборная России сыграет на сборе с командами Узбекистана и Турции

По итогам жеребьевки отборочного турнира Евро-2019, которая прошла в январе в Ньоне, сборная России попала в группу 7 вместе с командами Сербии, Австрии, Македонии, Армении и Гибралтара. После жеребьевки был сформирован график отборочных игр «молодежки» и достигнуты договоренности о проведении контрольных матчей россиян в 2017 году.

С 24 мая по 1 июня команда под руководством Евгения Бушманова проведет сбор, в рамках которого сыграет контрольные матчи с командами Узбекистана (27 мая в гостях) и с Турции (1 июня дома). С 28 августа по 6 сентября сборная проведет учебно-тренировочный сбор, который совпадает со стартом в отборочном цикле чемпионата Европы-2019. Россиян ждут два домашних матча — со сборными Армении (31 августа) и Гибралтара (5 сентября).

Со 2 по 11 октября у российской «молодежки» состоится очередной учебно-тренировочный сбор, в течение которого россияне сыграют в отборе Евро с австрийцами (6 октября дома) и сербами (10 октября в гостях).

Заключительный сбор команды Бушманова в 2017 году пройдет с 6 по 15 ноября. Сборная закроет год гостевым матчем отбора с армянами (10 ноября) и выездной контрольной встречей с итальянцами (14 ноября).