Тренеры сборной Украины по футболу пройдут обучение в лагере лондонского «Челси»

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Украинские специалисты смогут не только ознакомиться с клубной инфраструктурой и работой академии «Челси», но и посмотреть на учебно-тренировочный процесс первой команды. С наставником «Челси» Антонио Конте предварительная договоренность уже достигнута.

Главным инициатором стажировки является главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко, чья карьера футболиста частично связана с лондонским клубом, и он на сегодняшний день имеет тесные связи со штабом «Челси».

Ожидается, что вопрос стажировки в «Челси» будет поднят завтра на заседании Комитета ФФУ по работе со сборными.

Глава комитета Мирон Маркевич отметил:

«Стажировка в “Челси” — это хорошая инициатива. Нужно ехать не только в Англию, но и в Испанию. И не только тренерам сборных, но и клубным наставникам. Такой опыт дорогого стоит, это я по себе знаю».