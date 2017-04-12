Тренеры сборной Украины по футболу пройдут обучение в лагере лондонского «Челси»
Тренеры всех сборных Украины по футболу — национальной, молодежной и юношеских разных возрастов — пройдут стажировку в тренировочном лагере лондонского «Челси». Как сообщает сайт zbirna.com, такой визит может быть организован в мае.
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Украинские специалисты смогут не только ознакомиться с клубной инфраструктурой и работой академии «Челси», но и посмотреть на
Главным инициатором стажировки является главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко, чья карьера футболиста частично связана с лондонским клубом, и он на сегодняшний день имеет тесные связи со штабом «Челси».
Ожидается, что вопрос стажировки в «Челси» будет поднят завтра на заседании Комитета ФФУ по работе со сборными.
Глава комитета Мирон Маркевич отметил:
«Стажировка в “Челси” — это хорошая инициатива. Нужно ехать не только в Англию, но и в Испанию. И не только тренерам сборных, но и клубным наставникам. Такой опыт дорогого стоит, это я по себе знаю».
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