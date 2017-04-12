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12 апреля 2017, 12:49 | Футбол: Сборные | УНИАН

Тренеры сборной Украины по футболу пройдут обучение в лагере лондонского «Челси»

Тренеры всех сборных Украины по футболу — национальной, молодежной и юношеских разных возрастов — пройдут стажировку в тренировочном лагере лондонского «Челси». Как сообщает сайт zbirna.com, такой визит может быть организован в мае.

Стажировка наставников сборных Украины всех возрастов пройдет в Лондоне по инициативе Андрея <span class=error>Шевченко</span>. Увеличить
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Украинские специалисты смогут не только ознакомиться с клубной инфраструктурой и работой академии «Челси», но и посмотреть на учебно-тренировочный процесс первой команды. С наставником «Челси» Антонио Конте предварительная договоренность уже достигнута.

Главным инициатором стажировки является главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко, чья карьера футболиста частично связана с лондонским клубом, и он на сегодняшний день имеет тесные связи со штабом «Челси».

Ожидается, что вопрос стажировки в «Челси» будет поднят завтра на заседании Комитета ФФУ по работе со сборными.

Глава комитета Мирон Маркевич отметил:

«Стажировка в “Челси” — это хорошая инициатива. Нужно ехать не только в Англию, но и в Испанию. И не только тренерам сборных, но и клубным наставникам. Такой опыт дорогого стоит, это я по себе знаю».

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