Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-national/29398563/
12 апреля 2017, 9:22 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Участники детского Кубка чемпионов «Лукойл» пригласят фанатов на Кубок конфедераций

МОСКВА, 12 апр — Р-Спорт. Участники детского Кубка чемпионов «Лукойл» запишут видеообращения на разных языках с приглашением болельщиков на футбольный Кубок конфедераций-2017, который пройдет в России.

Всероссийский отборочный турнир детского Кубка чемпионов «Лукойл», главной миссией которого является борьба с дискриминацией и нетерпимостью в футболе, пройдет с конца апреля до начала июня. 12-летние участники из 40 городов России запишут видеоприглашения на разных языках на аренах Кубка конфедераций в Москве, Сочи, Санкт-Петербурге и Казани.

Детский кубок чемпионов «Лукойл» проводится с 2013 года и объединяет 30 стран-участниц, национальные футбольные ассоциации, входящие в состав УЕФА, и сеть организаций FARE. Послами проекта в разных странах являются Христо Стоичков, Бранислав Иванович, Димитар Бербатов, Владимир Шмицер, Уэсли Снейдер, Горан Пандев, Алексей Смертин и другие известные футболисты.

В прошлом году к ним присоединились футболисты московского «Спартака» Куинси Промес, Сальваторе Боккетти, Ивелин Попов, Лоренцо Мельгарехо.

Действующим победителем турнира является португальская «Бенфика». Финал нынешнего розыгрыша пройдет в сентябре в Софии.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года на четырех аренах: в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Сборных команд

Шипулин пообещал подарить Дзюбе лыжи, если тот забьет 5 голов на Кубке конфедераций

Шипулин пообещал подарить Дзюбе лыжи, если тот забьет 5 голов на Кубке конфедераций

Олимпийский чемпион Антон Шипулин пообещал подарить нападающему «Зенита» и сборной России Артему Дзюбе свою лучшую пару лыж, если тот забьет пять мячей на предстоящем Кубке конфедераций.
Еще 7 новостей  Все новости
10 апреля

Жулин посоветовал Тарасовой не поносить российских фигуристов

Норвежский лыжник: раньше я шутил про предложение Путина, а сейчас задумался

Там, где действительно тает лед: горячая Ice girl из Уфы