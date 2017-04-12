Участники детского Кубка чемпионов «Лукойл» пригласят фанатов на Кубок конфедераций
МОСКВА, 12 апр —
Р-Спорт. Участники детского Кубка чемпионов «Лукойл» запишут видеообращения на разных языках с приглашением болельщиков на футбольный Кубок конфедераций-2017, который пройдет в России.
Всероссийский отборочный турнир детского Кубка чемпионов «Лукойл», главной миссией которого является борьба с дискриминацией и нетерпимостью в футболе, пройдет с конца апреля до начала июня. 12-летние участники из 40 городов России запишут видеоприглашения на разных языках на аренах Кубка конфедераций в Москве, Сочи,
Детский кубок чемпионов «Лукойл» проводится с 2013 года и объединяет 30
В прошлом году к ним присоединились футболисты московского «Спартака» Куинси Промес, Сальваторе Боккетти, Ивелин Попов, Лоренцо Мельгарехо.
Действующим победителем турнира является португальская «Бенфика». Финал нынешнего розыгрыша пройдет в сентябре в Софии.
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года на четырех аренах: в Казани, Сочи,
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