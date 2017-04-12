Участники детского Кубка чемпионов «Лукойл» пригласят фанатов на Кубок конфедераций

Всероссийский отборочный турнир детского Кубка чемпионов «Лукойл», главной миссией которого является борьба с дискриминацией и нетерпимостью в футболе, пройдет с конца апреля до начала июня. 12-летние участники из 40 городов России запишут видеоприглашения на разных языках на аренах Кубка конфедераций в Москве, Сочи, Санкт-Петербурге и Казани.

Детский кубок чемпионов «Лукойл» проводится с 2013 года и объединяет 30 стран-участниц, национальные футбольные ассоциации, входящие в состав УЕФА, и сеть организаций FARE. Послами проекта в разных странах являются Христо Стоичков, Бранислав Иванович, Димитар Бербатов, Владимир Шмицер, Уэсли Снейдер, Горан Пандев, Алексей Смертин и другие известные футболисты.

В прошлом году к ним присоединились футболисты московского «Спартака» Куинси Промес, Сальваторе Боккетти, Ивелин Попов, Лоренцо Мельгарехо.

Действующим победителем турнира является португальская «Бенфика». Финал нынешнего розыгрыша пройдет в сентябре в Софии.