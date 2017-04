Тёма! Принимай вызов! С тебя пять голов на Кубке Конфедераций FIFA 2017, а с меня в подарок лучшая пара лыж! А стрельбу тебе подтянем! @artem.dzyuba @fifaworldcup

