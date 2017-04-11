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11 апреля 2017, 19:51 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Каранка может возглавить сборную Алжира

Экс-главный тренер «Мидлсбро» Аитор Каранка может продолжить карьеру в сборной Алжира, сообщает Marca.

По информации издания, алжирцы ещё не сделали официального предложения 43-летнему специалисту, однако уже провели переговоры о возможном начале сотрудничества.

Место главного тренера национальной команды Алжира освободилось после того, как в конце января бельгийский специалист Жорж Лекенс подал в отставку. Каранка 17 марта был уволен с поста наставника «Мидлсбро» в связи с чередой неудовлетворительных результатов.

Каранка с 2008 по 2010 год работал с юниорскими сборными Испании, после чего стал ассистентом Жозе Моуринью в «Реале». В 2013 году он покинул мадридский клуб и возглавил «Мидлсбро».

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