Каранка может возглавить сборную Алжира
Экс-главный тренер «Мидлсбро» Аитор Каранка может продолжить карьеру в сборной Алжира, сообщает Marca.
По информации издания, алжирцы ещё не сделали официального предложения 43-летнему специалисту, однако уже провели переговоры о возможном начале сотрудничества.
Место главного тренера национальной команды Алжира освободилось после того, как в конце января бельгийский специалист Жорж Лекенс подал в отставку. Каранка 17 марта был уволен с поста наставника «Мидлсбро» в связи с чередой неудовлетворительных результатов.
Каранка с 2008 по 2010 год работал с юниорскими сборными Испании, после чего стал ассистентом Жозе Моуринью в «Реале». В 2013 году он покинул мадридский клуб и возглавил «Мидлсбро».
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