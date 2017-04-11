Каранка может возглавить сборную Алжира

По информации издания, алжирцы ещё не сделали официального предложения 43-летнему специалисту, однако уже провели переговоры о возможном начале сотрудничества.



Место главного тренера национальной команды Алжира освободилось после того, как в конце января бельгийский специалист Жорж Лекенс подал в отставку. Каранка 17 марта был уволен с поста наставника «Мидлсбро» в связи с чередой неудовлетворительных результатов.



Каранка с 2008 по 2010 год работал с юниорскими сборными Испании, после чего стал ассистентом Жозе Моуринью в «Реале». В 2013 году он покинул мадридский клуб и возглавил «Мидлсбро».