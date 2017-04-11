Клуб Халка и Виллаш-Боаша проиграл в азиатской ЛЧ, Оскар не забил два пенальти

Экс-форвард «Зенита» Халк не принимал участия в поединке, зато в старте китайской команды вышел бывший полузащитник «Краснодара» Одил Ахмедов.

Их одноклубник Оскар, известный по выступлениям за «Челси», умудрился дважды за встречу не реализовать пенальти. Для команды Андре Виллаш-Боаша это поражение стало первым в нынешнем розыгрыше турнира. «Шанхай Шанган» и «Урава» лидируют в группе F, но первое место по дополнительным показателям занимают японцы.

В группе H «Цзянсу Сунин» на своем поле разгромил «Гамба Осака» — 3:0. По голу забили бывший игрок «Шахтера» Алекс Тейшейра и еще один экс-хавбек «Челси» Рамирес. Китайский клуб возглавляет квартет, где также выступают «Аделаида Юнайтед» и «Чеджу Юнайтед».

Лига чемпионов Азии.

Групповой турнир.

Группа F.

«Урава» (Япония) — «Шанхай Шанган» (Китай) — 1:0 (1:0).

Гол: Рафаэл Силва, 44.

Нереализованные пенальти: Оскар (Ш), 65. Оскар (Ш), 76.

«Сидней Уондерерс» (Австралия) — «Сеул» (Корея) — 2:3 (0:2).

Голы: Ли, 4 (0:1). Дамьянович, 42 — с пенальти (0:2). Дамьянович, 71 (0:3). Антонис, 77 (1:3). Скотт, 90+2 (2:3).

Группа H

«Цзянсу Сунин» (Китай) — «Гамба Осака» (Япония) — 3:0 (3:0).

Голы: Алекс Тейшейра, 3 (1:0). Рамирес, 7 (2:0). Хон, 43 (3:0).

«Чеджу Юнайтед» (Корея) — «Аделаида Юнайтед» (Австралия) — 1:3 (1:1).

Голы: Ким, 7 (0:1). Крус, 8 (1:1). Макгоуэн, 49 (1:2). Макгри, 65 (1:3).