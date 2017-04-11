Клуб Халка и Виллаш-Боаша проиграл в азиатской ЛЧ, Оскар не забил два пенальти
В матче группового турнира азиатской Лиги чемпионов «Шанхай Шанган» на выезде уступил «Ураве» — 0:1.
Их одноклубник Оскар, известный по выступлениям за «Челси», умудрился дважды за встречу не реализовать пенальти. Для команды Андре
В группе H «Цзянсу Сунин» на своем поле разгромил «Гамба Осака» — 3:0. По голу забили бывший игрок «Шахтера» Алекс Тейшейра и еще один
Лига чемпионов Азии.
Групповой турнир.
Группа F.
«Урава» (Япония) — «Шанхай Шанган» (Китай) — 1:0 (1:0).
Гол: Рафаэл Силва, 44.
Нереализованные пенальти: Оскар (Ш), 65. Оскар (Ш), 76.
«Сидней Уондерерс» (Австралия) — «Сеул» (Корея) — 2:3 (0:2).
Голы: Ли, 4 (0:1). Дамьянович, 42 — с пенальти (0:2). Дамьянович, 71 (0:3). Антонис, 77 (1:3). Скотт, 90+2 (2:3).
Группа H
«Цзянсу Сунин» (Китай) — «Гамба Осака» (Япония) — 3:0 (3:0).
Голы: Алекс Тейшейра, 3 (1:0). Рамирес, 7 (2:0). Хон, 43 (3:0).
«Чеджу Юнайтед» (Корея) — «Аделаида Юнайтед» (Австралия) — 1:3 (1:1).
Голы: Ким, 7 (0:1). Крус, 8 (1:1). Макгоуэн, 49 (1:2). Макгри, 65 (1:3).
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