Найнгголан отрицает, что перед игрой с Россией садился за руль в нетрезвом виде

Voetbalzone сообщает, что инцидент произошёл перед товарищеской встречей со сборной России (3:3).



Бельгийцы провели матч отборочного турнира ЧМ-2018 с Грецией (1:1), после чего Найнгголан отправился в ночной клуб. В семь часов утра автомобиль, в котором находился футболист, остановила полиция. Источник в правоохранительных органах сообщил, что в организме игрока было обнаружено две промилле алкоголя.



«Всё это неправда. Не я был за рулём, а мой друг. Я сидел рядом и никакие тесты на алкоголь не проходил», — сказал Найнгголан.



Источник отмечает, что футболист был оштрафован на € 1 тыс. и может быть лишён прав.