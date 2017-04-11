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11 апреля 2017, 13:47 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Найнгголан отрицает, что перед игрой с Россией садился за руль в нетрезвом виде

Полузащитника «Ромы» и сборной Бельгии Раджу Найнгголана обвиняют в вождении автомобиля в нетрезвом виде.

Voetbalzone сообщает, что инцидент произошёл перед товарищеской встречей со сборной России (3:3).

Бельгийцы провели матч отборочного турнира ЧМ-2018 с Грецией (1:1), после чего Найнгголан отправился в ночной клуб. В семь часов утра автомобиль, в котором находился футболист, остановила полиция. Источник в правоохранительных органах сообщил, что в организме игрока было обнаружено две промилле алкоголя.

«Всё это неправда. Не я был за рулём, а мой друг. Я сидел рядом и никакие тесты на алкоголь не проходил», — сказал Найнгголан.

Источник отмечает, что футболист был оштрафован на € 1 тыс. и может быть лишён прав.

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