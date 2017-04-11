Футболист сборной России Самедов назвал Кубок конфедераций супертурниром
МОСКВА, 11 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Кубок конфедераций является супертурниром, который футболисты сборной России ждут с нетерпением. Об этом журналистам заявил полузащитник российской сборной и московского «Спартака» Александр Самедов, во вторник посетивший презентацию программы обучения волонтеров Кубка конфедераций и чемпионата мира — 2018.
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«Футболисты (сборной России) считают, что Кубок конфедераций — это супертурнир, таких много не бывает. Мы ждем его с нетерпением. Мы постараемся как можно лучше выступить на групповом этапе и выйти в плей-офф», — сказал Самедов.
Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля 2017 года в Москве,
Самедов подчеркнул, что уверен в хорошей организации Кубка конфедераций. «Это потрясающий турнир, и я уверен, что мы не ударим в грязь лицом», — заявил он.
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