Футболист сборной России Самедов назвал Кубок конфедераций супертурниром

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«Футболисты (сборной России) считают, что Кубок конфедераций — это супертурнир, таких много не бывает. Мы ждем его с нетерпением. Мы постараемся как можно лучше выступить на групповом этапе и выйти в плей-офф», — сказал Самедов.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

Самедов подчеркнул, что уверен в хорошей организации Кубка конфедераций. «Это потрясающий турнир, и я уверен, что мы не ударим в грязь лицом», — заявил он.