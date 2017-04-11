Мутко: Ждать фееричной игры от обновленной сборной России по футболу сразу не стоит
МОСКВА, 11 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Сборная России по футболу находится в стадии обновления, поэтому очень сложно сразу ожидать от этой команды высоких результатов. Такое мнение журналистам высказал
вице-премьер РФ, глава оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко.
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«У нас обновлена команда, тренер является одним из самых талантливых в России. Сразу ждать от этой сборной фееричного результата сложно, после Кубка конфедераций будем ставить задачи на чемпионат мира», — заявил Мутко.
При Станиславе Черчесове, который возглавил сборную России прошлым летом, команда провела семь контрольных матчей, в который два раза выиграла, дважды сыграла вничью и три раза проиграла.
Сборная России сыграет в группе А Кубка конфедераций с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва), Мексики (24 июня, Казани).
Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. Сборная России сыграет в группе А, встречи группового этапа с ее участием пройдут в Москве,
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