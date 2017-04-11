Мутко: ждать фееричной игры от обновленной сборной России по футболу сразу не стоит

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«У нас обновлена команда, тренер является одним из самых талантливых в России. Сразу ждать от этой сборной фееричного результата сложно, после Кубка конфедераций будем ставить задачи на чемпионат мира», — заявил Мутко.

При Станиславе Черчесове, который возглавил сборную России прошлым летом, команда провела семь контрольных матчей, в который два раза выиграла, дважды сыграла вничью и три раза проиграла.

Сборная России сыграет в группе А Кубка конфедераций с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва), Мексики (24 июня, Казани).