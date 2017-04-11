Главный тренер сборной Ирака по футболу Шенайшил отправлен в отставку

Причиной увольнения стали неудовлетворительные результаты команды в рамках отбора на чемпионат мира 2018 года в России в азиатской зоне. Сборная Ирака после поражения в гостевом матче со сборной Саудовской Аравии 28 марта (0:1) практически лишилась шансов попасть на мундиаль. В активе иракской сборной, занимающей пятое место в группе B третьего отборочного раунда, четыре очка после семи матчей.

«Мы недовольны результатом, тренерский штаб отправлен в отставку. С командой будут работать иностранные специалисты. Футбольная ассоциация (Ирака) продолжит совместную работу с правительством и олимпийским комитетом страны, чтобы организовать смену», — следует из сообщения иракской футбольной ассоциации, которое цитирует агентство.