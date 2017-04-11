ФИФА: Федерация футбола Греции шпионила за игроками национальной команды
Федерация футбола Греции на протяжении последних лет следила за игроками и сотрудниками национальной сборной, используя скрытые камеры и подслушивающие устройства.
Об этом стало известно в ходе расследования комитета ФИФА.
В ноябре 2016 года правительство Греции передало управление местной федерацией футбола ФИФА
«Комитет с большим разочарованием и чувством стыда сообщает, что обнаружил доказательства того, что федерация футбола Греции прослушивала игроков и тренеров национальной команды, а также сотрудников сборной. Это большой удар по футболу Греции. Призываем всех, кто к этому причастен, перестать молчать и рассказать правду», — приводит АР текст заявления ФИФА.
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