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https://sport.mail.ru/news/football-national/29385880/
11 апреля 2017, 10:20 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

ФИФА: Федерация футбола Греции шпионила за игроками национальной команды

Федерация футбола Греции на протяжении последних лет следила за игроками и сотрудниками национальной сборной, используя скрытые камеры и подслушивающие устройства.

Об этом стало известно в ходе расследования комитета ФИФА.

В ноябре 2016 года правительство Греции передало управление местной федерацией футбола ФИФА из-за коррупции в греческом футболе. В ходе расследования были выявлены многочисленные нарушения.

«Комитет с большим разочарованием и чувством стыда сообщает, что обнаружил доказательства того, что федерация футбола Греции прослушивала игроков и тренеров национальной команды, а также сотрудников сборной. Это большой удар по футболу Греции. Призываем всех, кто к этому причастен, перестать молчать и рассказать правду», — приводит АР текст заявления ФИФА.

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