«Севилья» готова отпустить Сампаоли в сборную Аргентины за € 1,5 млн

11 апреля в отставку подал Эдгардо Бауса, а на его место сватают наставника «Севильи» Хорхе Сампаоли, о чём говорилось ещё до ухода Баусы.



Marca сообщает, что президент аргентинской футбольной ассоциации Клаудио Тапиа вылетел в Испанию, чтобы провести с потенциальным кандидатом переговоры. Отметим, что одним из кандидатов также является рулевой «Атлетико» Диего Симеоне.



Что касается Сампаоли, то руководство «Севильи» готово отпустить 57-летнего тренера, но требует компенсацию в размере € 1,5 млн. Действующий контракт аргентинского специалиста истекает через год. Сам Сампаоли хотел бы подписать соглашение со сборной Аргентины до конца ЧМ-2022 года.