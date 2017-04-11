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11 апреля 2017, 10:15 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

«Севилья» готова отпустить Сампаоли в сборную Аргентины за € 1,5 млн

Руководство аргентинский футбольной ассоциации занялось поисками нового главного тренера.

11 апреля в отставку подал Эдгардо Бауса, а на его место сватают наставника «Севильи» Хорхе Сампаоли, о чём говорилось ещё до ухода Баусы.

Marca сообщает, что президент аргентинской футбольной ассоциации Клаудио Тапиа вылетел в Испанию, чтобы провести с потенциальным кандидатом переговоры. Отметим, что одним из кандидатов также является рулевой «Атлетико» Диего Симеоне.

Что касается Сампаоли, то руководство «Севильи» готово отпустить 57-летнего тренера, но требует компенсацию в размере € 1,5 млн. Действующий контракт аргентинского специалиста истекает через год. Сам Сампаоли хотел бы подписать соглашение со сборной Аргентины до конца ЧМ-2022 года.

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Новости Сборных команд

Главный тренер сборной Аргентины по футболу Бауса отправлен в отставку

Главный тренер сборной Аргентины по футболу Бауса отправлен в отставку

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Главный тренер сборной Аргентины по футболу Эдгардо Бауса отправлен в отставку. Об этом журналистам сообщил глава Ассоциации футбола Аргентины (АФА) Клаудио Тапия, слова которого приводит Fox Sports.
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