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11 апреля 2017, 7:43 | Футбол: Сборные | ТАСС

Главный тренер сборной Аргентины по футболу Бауса отправлен в отставку

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Главный тренер сборной Аргентины по футболу Эдгардо Бауса отправлен в отставку. Об этом журналистам сообщил глава Ассоциации футбола Аргентины (АФА) Клаудио Тапия, слова которого приводит Fox Sports.

<em>МОСКВА 11 апреля. /ТАСС/. </em>Главный тренер сборной Аргентины по футболу <span class=error>Эдгардо</span> <span class=error>Бауса</span> отправлен в отставку. Об этом журналистам сообщил глава Ассоциации футбола Аргентины (<span class=error>АФА</span>) <span class=error>Клаудио</span> <span class=error>Тапия</span> слова которого приводит Fox Sports. Увеличить
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«Мы достигли соглашения и подтверждаем, что Эдгардо Бауса больше не является тренером сборной Аргентины по футболу», — сказал Тапия.

В августе 2016 года специалист сменил на этом посту Херардо Мартино, который покинул сборную после поражения в финале Кубка Америки. Ранее Бауса тренировал бразильский «Сан-Паулу», аргентинский «Сан-Лоренсо» и др. За свою тренерскую карьеру он дважды выигрывал Кубок Либертадорес — с эквадорским «ЛДУ Кито» (2008) и «Сан-Лоренсо» (2014).

Под руководством 59-летнего наставника сборная Аргентины провела восемь матчей в отборочном турнире чемпионата мира 2018 года, в которых одержала три победы и потерпела три поражения, еще две встречи завершились вничью. Аргентинцы занимают пятое место в турнирной таблице отбора к первенству мира в России, набрав 22 очка в 14 матчах. Лидирует сборная Бразилии, гарантировавшая себе участие в ЧМ-2018, в ее активе 33 очка после 14 туров.

Двухкруговой отборочный турнир десяти сборных Южной Америки (КОНМЕБОЛ) завершится в октябре 2017 года, четыре лучшие команды напрямую выйдут в финальную часть ЧМ-2018, пятая команда проведет стыковой матч с представителем Конфедерации футбола Океании.

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