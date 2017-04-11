Главный тренер сборной Аргентины по футболу Бауса отправлен в отставку

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«Мы достигли соглашения и подтверждаем, что Эдгардо Бауса больше не является тренером сборной Аргентины по футболу», — сказал Тапия.

В августе 2016 года специалист сменил на этом посту Херардо Мартино, который покинул сборную после поражения в финале Кубка Америки. Ранее Бауса тренировал бразильский «Сан-Паулу», аргентинский «Сан-Лоренсо» и др. За свою тренерскую карьеру он дважды выигрывал Кубок Либертадорес — с эквадорским «ЛДУ Кито» (2008) и «Сан-Лоренсо» (2014).

Под руководством 59-летнего наставника сборная Аргентины провела восемь матчей в отборочном турнире чемпионата мира 2018 года, в которых одержала три победы и потерпела три поражения, еще две встречи завершились вничью. Аргентинцы занимают пятое место в турнирной таблице отбора к первенству мира в России, набрав 22 очка в 14 матчах. Лидирует сборная Бразилии, гарантировавшая себе участие в ЧМ-2018, в ее активе 33 очка после 14 туров.

Двухкруговой отборочный турнир десяти сборных Южной Америки (КОНМЕБОЛ) завершится в октябре 2017 года, четыре лучшие команды напрямую выйдут в финальную часть ЧМ-2018, пятая команда проведет стыковой матч с представителем Конфедерации футбола Океании.