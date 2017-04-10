Сотрудники МЧС России во время КК-2017 будут общаться на шести языках

Экспресс-курс по изучению английского языка прошли уже более 250 специалистов



«Сотрудников МЧС России, обеспечивающих безопасность на объектах проведения мероприятий, тренировок и проживания во время прохождения Кубка конфедераций, обучают шести иностранным языкам. Сотрудники проходят обучение английскому, французскому, китайскому, испанскому и немецкому.



В каждой оперативно-дежурной смене центров управления в кризисных ситуациях городов-участников круглосуточно будут находиться по одному дипломированному специалисту со знанием иностранного языка. Переводчиками будут осуществляться телефонные коммуникации на иностранном языке, письменные, устные, синхронные переводы», — цитирует Welcome2016 пресс-службу ведомства.