Сотрудники МЧС России во время КК-2017 будут общаться на шести языках
Сотрудники МЧС России, обеспечивающие безопасность на Кубке конфедераций—2017, будут общаться со спортсменами и болельщиками на шести языках.
«Сотрудников МЧС России, обеспечивающих безопасность на объектах проведения мероприятий, тренировок и проживания во время прохождения Кубка конфедераций, обучают шести иностранным языкам. Сотрудники проходят обучение английскому, французскому, китайскому, испанскому и немецкому.
В каждой
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