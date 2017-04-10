Обнародован состав юношеской футбольной сборной Украины на матч с Италией
Главный тренер юношеской сборной команды Украины U-18 Александр Петраков определился со списком футболистов, которые приглашены для подготовки и участия в товарищеском матче против команды Италии, сообщает Федерация футбола Украины.
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На тренировочный
Состав сборной Украины:
Вратари: Владислав Кучерук («Динамо», Киев), Андрей Кожухарь («Черноморец», Одесса).
Защитники: Валерий Бондарь, Виктор Корниенко (оба — «Шахтер», Донецк), Тимофей Сухарь, Александр Сафронов (оба — «Днепр», Днепр), Денис Попов, Виталий Миколенко (оба — «Динамо», Киев).
Полузащитники: Алексей Хахлев («Алавес», Испания), Николай Мусолитин, («Черноморец», Одесса), Иван Будняк («Днепр», Днепр), Олег Веремеенко («Карпаты», Львов), Владислав Наумец («Динамо», Киев).
Нападающие: Ярослав Деда («Волынь», Луцк), Сергей Булеца, Денис Янаков (оба — «Динамо», Киев), Андрей Ременюк («Карпаты», Львов), Владимир Ткач («Оболонь-Бровар», Киев).
Матч Украина — Италия состоится 12 апреля в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.
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