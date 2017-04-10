Иванов: Проблемы сборной России по футболу больше в области психологии

Сборная России, которая готовится к домашним Кубку конфедераций и чемпионату мира, провела при новом главном тренере Станиславе Черчесове семь контрольных встреч — с турками (0:0), ганцами (1:0), коста-риканцами (3:4), катарцами (1:2), румынами (1:0), ивуарийцами (0:2) и бельгийцами (3:3).

«Это уже больше психологический момент — такое ощущение, что никто не верит в команду, а сами футболисты скованы. Даже если смотреть на игры ребят в клубах, они приезжают в сборную и не могут показать даже половины. Это больше психологический момент, это реально давит», — считает Иванов.

По мнению собеседника ТАСС, именно через такие игры, как с бельгийцами, закаляется команда. «Как раз через такие игры, как с бельгийцами, вопросы должны решаться сами собой — приходит уверенность. Кто-то писал, что бельгийцы бросили играть, но футбол играется 90 минут. Какой бы игра ни была, мы добились ничьей с одной из самых перспективных сборных Европы, а может быть, и мира; надеюсь, это придаст силы и уверенности ребятам», — сказал он.

«Может, Тихонова еще позовем?»

На вопрос, не считает ли он, что команде не хватает защитников ЦСКА Сергея Игнашевича и Василия Березуцкого, которые объявили о приостановлении выступлений за команду, Иванов ответил: «Мы не пробовали играть без них; сейчас новые связки, у кого-то в клубе играют по-одному, у кого-то по-другому. Когда они приезжают в сборную, у них есть всего лишь считанные дни, чтобы понять друг друга, а это очень мало. Если посмотреть на ту же оборону ЦСКА, то они уже давно вместе играют, понимают друг друга. Я думаю, просто нужно время».

«Лидеров хватает, — подчеркнул собеседник ТАСС. — Тот же Игорь Акинфеев никуда не делся, Денис Глушаков. На эту роль могут претендовать многие, надо смотреть, кто как раскроется».

На вопрос, не стоит ли вернуть в команду, например, Андрея Аршавина, который обладает лидерскими качествами, Иванов ответил: «По большому счету можно Константина Зырянова вернуть, Сергея Семака, Андрея Тихонова. Если честно, это тренер должен решать. Там нет такого, что тренеру не понравилась прическа, условно, Олега Иванова и он его не вызывает. Если футболист реально может помочь, тренер увидит и обязательно вызовет».

«Кокорина надо оставить в покое»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба уже несколько раз не мог выступить за сборную из-за проблем со здоровьем, однако регулярно играет за сине-бело-голубых. Некоторые предположили, что форвард не горит желанием выступать за сборную.

«Не думаю, что так оно и есть, — прокомментировал ситуацию Иванов. — Просто надо понимать, что играя в сборной, у тебя есть постоянный диалог с тренером и доктором, если у тебя есть болячки. У меня тоже были проблемы с температурой, но я мог подойти и сказать Рашиду Маматкуловичу (Рахимову, главному тренеру “Терека”), что я себя плохо чувствую. И мы могли прийти к тому, что надо было выходить на поле хотя бы настолько, насколько могу».

«А в сборной ты представляешь страну, и никто не поймет, если ты приедешь не готовым. По-моему, здесь груз ответственности больше», — добавил он.

На последние игры сборной не был вызван форвард «Зенита» Александр Кокорин. На вопрос, почему ему не удается раскрыть свой потенциал, Иванов ответил: «Мне кажется, что на него чересчур много накинулись, нужно просто оставить его в покое, дать играть, жить, и человек придет к этому сам. А то про то, как он на машине ехал напишут, то что-то еще. Такая же история была с Федей Смоловым».