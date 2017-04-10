Иванов: Проблемы сборной России по футболу больше в области психологии
МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Неудачные выступления сборной России по футболу в контрольных играх в большей степени являются следствием психологических проблем. Такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник сборной, игрок «Терека» Олег Иванов.
Сборная России, которая готовится к домашним Кубку конфедераций и чемпионату мира, провела при новом главном тренере Станиславе Черчесове семь контрольных встреч — с турками (0:0), ганцами (1:0),
«Это уже больше психологический момент — такое ощущение, что никто не верит в команду, а сами футболисты скованы. Даже если смотреть на игры ребят в клубах, они приезжают в сборную и не могут показать даже половины. Это больше психологический момент, это реально давит», — считает Иванов.
По мнению собеседника ТАСС, именно через такие игры, как с бельгийцами, закаляется команда. «Как раз через такие игры, как с бельгийцами, вопросы должны решаться сами собой — приходит уверенность.
«Может, Тихонова еще позовем?»
На вопрос, не считает ли он, что команде не хватает защитников ЦСКА Сергея Игнашевича и Василия Березуцкого, которые объявили о приостановлении выступлений за команду, Иванов ответил: «Мы не пробовали играть без них; сейчас новые связки, у
«Лидеров хватает, — подчеркнул собеседник ТАСС. — Тот же Игорь Акинфеев никуда не делся, Денис Глушаков. На эту роль могут претендовать многие, надо смотреть, кто как раскроется».
На вопрос, не стоит ли вернуть в команду, например, Андрея Аршавина, который обладает лидерскими качествами, Иванов ответил: «По большому счету можно Константина Зырянова вернуть, Сергея Семака, Андрея Тихонова. Если честно, это тренер должен решать. Там нет такого, что тренеру не понравилась прическа, условно, Олега Иванова и он его не вызывает. Если футболист реально может помочь, тренер увидит и обязательно вызовет».
«Кокорина надо оставить в покое»
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба уже несколько раз не мог выступить за сборную
«Не думаю, что так оно и есть, — прокомментировал ситуацию Иванов. — Просто надо понимать, что играя в сборной, у тебя есть постоянный диалог с тренером и доктором, если у тебя есть болячки. У меня тоже были проблемы с температурой, но я мог подойти и сказать Рашиду Маматкуловичу (Рахимову, главному тренеру “Терека”), что я себя плохо чувствую. И мы могли прийти к тому, что надо было выходить на поле хотя бы настолько, насколько могу».
«А в сборной ты представляешь страну, и никто не поймет, если ты приедешь не готовым.
На последние игры сборной не был вызван форвард «Зенита» Александр Кокорин. На вопрос, почему ему не удается раскрыть свой потенциал, Иванов ответил: «Мне кажется, что на него чересчур много накинулись, нужно просто оставить его в покое, дать играть, жить, и человек придет к этому сам. А то про то, как он на машине ехал напишут, то
По мнению собеседника ТАСС, предстоящий в
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