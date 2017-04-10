Сергей Карасев не будет работать на Кубке конфедераций в качестве главного судьи

Ранее стало известно, что Карасев вместе с ассистентами Антоном Аверьяновым и Тихоном Калугиным будут судить матчи чемпионата мира для игроков до 20 лет, который пройдет в Южной Корее с 20 мая по 11 июня.

«Главные арбитры Кубка конфедераций станут известны в ближайшее время, но в качестве главного судьи он (Карасев) турнир судить не будет, это точно, — сказал он. — Это решение ФИФА, в этом году они дают возможность всем 53 арбитрам, входящим в список кандидатов на судейство чемпионата мира, отработать в качестве главных судей по одному турниру, а у них их четыре — чемпионаты мира для игроков до 17 и до 20 лет, Кубок конфедераций и клубный чемпионат мира».

Собеседник ТАСС отметил, что Карасев еще может получить назначение на Кубок конфедераций в качестве резервного арбитра или так называемого видеоассистента судьи (Video Assistant Referee). «Может быть и комбинация — какие-то матчи в одном качестве, какие-то — в другом», — пояснил он.

Кубок конфедераций пройдет в четырех городах России с 17 июня по 2 июля.