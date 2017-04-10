Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-national/29373005/
10 апреля 2017, 10:38 | Футбол: Сборные | ТАСС

Сергей Карасев не будет работать на Кубке конфедераций в качестве главного судьи

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Россиянин Сергей Карасев точно не будет работать на Кубке конфедераций по футболу 2017 года в качестве главного арбитра, но может получить назначение как один из помощников. Об этом ТАСС сообщил полномочный представитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) по взаимодействию со СМИ Леонид Калошин.

Ранее стало известно, что Карасев вместе с ассистентами Антоном Аверьяновым и Тихоном Калугиным будут судить матчи чемпионата мира для игроков до 20 лет, который пройдет в Южной Корее с 20 мая по 11 июня.

«Главные арбитры Кубка конфедераций станут известны в ближайшее время, но в качестве главного судьи он (Карасев) турнир судить не будет, это точно, — сказал он. — Это решение ФИФА, в этом году они дают возможность всем 53 арбитрам, входящим в список кандидатов на судейство чемпионата мира, отработать в качестве главных судей по одному турниру, а у них их четыре — чемпионаты мира для игроков до 17 и до 20 лет, Кубок конфедераций и клубный чемпионат мира».

Собеседник ТАСС отметил, что Карасев еще может получить назначение на Кубок конфедераций в качестве резервного арбитра или так называемого видеоассистента судьи (Video Assistant Referee). «Может быть и комбинация — какие-то матчи в одном качестве, какие-то — в другом», — пояснил он.

Кубок конфедераций пройдет в четырех городах России с 17 июня по 2 июля.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Сборных команд

Собянин: Более 900 московских волонтеров начали подготовку к Кубку конфедераций

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Более 900 волонтеров, которые будут работать в Москве, начали подготовку к Кубку конфедераций 2017 года. Об этом на своей странице в социальной сети Twitter сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Еще 7 новостей  Все новости
10 апреля

Сергей Карасев не будет работать на Кубке конфедераций в качестве главного судьи

Кросби стал лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ, Кучеров - второй

Россиянка Касаткина поднялась на 13 мест в рейтинге WTA