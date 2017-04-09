Женская сборная США по футболу разгромила россиянок в товарищеском матче

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Встреча, состоявшаяся в Хьюстоне, завершилась победой хозяек поля со счетом 5:1. Голами в составе сборной США отметились Карли Ллойд (на 20-й минуте, с пенальти), Роуз Лавелль (37) и Кристалл Данн (38, 48). На 45-й минуте собственные ворота поразила Ксения Коваленко. Единственный мяч в составе сборной России на 42-й минуте с пенальти забила Надежда Карпова.

В первом контрольном матче победу также одержали американки — 4:0.

Встречи с США прошли в рамках подготовки сборной России к финальному раунду чемпионата Европы 2017 года, который пройдет с 16 июля по 6 августа в Голландии. Соперниками сборной России на групповом этапе турнира станут сборные Италии, Швеции и Германии.