Бушманов: На позицию Жамалетдинова в молодежной сборной России есть футболисты достойнее

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В пятницу итальянская газета Tuttosport опубликовала список номинантов на премию Golden Boy, которая вручается лучшему молодому футболисту Европы. В числе кандидатов оказался 19-летний Жамалетдинов, а также 17-летний полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин. В активе нападающего ЦСКА 20 матчей за команду в молодежном первенстве, в которых он забил 13 мячей. Также игрок стал одним из лучших бомбардиров юношеской Лиги УЕФА с пятью голами.

«Сейчас на его позицию есть другие, более достойные на сегодняшний день футболисты, по моему мнению. При этом отмечу, что за Жамалетдиновым мы пристально продолжаем наблюдать. А Тимур достаточно хорошо показал себя в матчах юношеской Лиги УЕФА, и там на него обратили внимание европейские специалисты. Это очень хорошо, когда наших молодых перспективных футболистов отмечают, и теперь важно, чтобы он не остановился на этом, а продолжал расти», — сказал Бушманов.

В марте молодежная сборная России по руководством Бушманова провела две товарищеские встречи — с командами Румынии (5:1) и Норвегии (2:0).

«Товарищеские матчи оставили приятное впечатления. Ребята продемонстрировали профессиональное отношение и к тренировкам, и к самим играм. Но сейчас делать выводы еще не стоит, это всего лишь контрольные встречи, официальные еще только впереди», — отметил специалист.

«Состав еще только формируется, поэтому изменения в нем будут, — продолжил он. — Вы знаете, в этом возрасте ребята прогрессируют достаточно быстро. Жигулев проявил себя только зимой, закрепился в составе “Краснодара” и выглядит целом хорошо. Я надеюсь, что будут появляться и новые имена».